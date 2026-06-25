Kako temperatura od +40 može ubiti čovjeka? Liječnik otkrio što se događa s tijelom

Francuska - pakao na zemlji. Zbog vrućina Eiffelov toranj i Louvre zatvoreni su i rade skraćeno, Pariz se kuha na tropskim temperaturama. Cijela zemlja je u crvenom, zatvaraju se škole. Danju je preko 40 stupnjeva. Nemoguće je zaspati na 26°C pa Parižani noći provode u parkovima koji su zbog nesnosnih vrućina otvoreni.

„Stvarno je vruće. Nemamo klimu, samo mali ventilator. Čekali smo do 21 sat da se malo rashladi. Pripremila sam dovoljno hrane za sljedeća tri dana“, kaže Parižanka Julie Morin.

Slična je situacija i kod Claire Schmitt. „Stvarno je vruće. Radije smo vani navečer jer se nikako ne možemo rashladiti“, kaže.

Francuska je zabilježila jedan od najtoplijih dana u povijesti mjerenja, a najviša izmjerena temperatura iznosila je čak 44,3 stupnja Celzijeva.

Francuska ne može zaspati

Novinar francuske televizije Marc de Chevigny za Direkt kaže kako posljednjih dana gotovo ne spava. „Jedva spavam posljednja tri dana jer nemam klimu. Jako malo ljudi u Francuskoj ima klimatizirane stanove. Uglavnom su klimatizirani samo uredi pa neki ljudi jedva čekaju jutro da odu na posao, a neki čak i spavaju u uredima“, rekao je.

Tek svako četvrto kućanstvo u Francuskoj ima klima-uređaj. Dio građana godinama se protivio njihovoj široj upotrebi zbog utjecaja na globalno zatopljenje, no sada su brojni pohrlili u trgovine kupiti ventilatore.

Problem je dodatno izražen jer mnoge škole i bolnice također nisu klimatizirane. Posljedice toplinskog vala već su vidljive. Samo ovog tjedna u Francuskoj su se utopile 42 osobe, među njima i velik broj djece i mladih.

„Francuska jednostavno nije napravljena za ovako visoke temperature. Ljudi se žele rashladiti pa odlaze na rijeke i jezera, često na mjesta koja nisu dovoljno sigurna. Gotovo svako ljeto imamo velik broj utapanja“, upozorava de Chevigny.

Kako se zaštititi?

Visoke temperature predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju. Liječnik Doma zdravlja Zagreb Zapad, Juraj Jug, objašnjava kako dolazi do dehidracije, pada krvnog tlaka i smanjenog protoka krvi kroz vitalne organe.

„Najviše stradaju bubrezi, koji moraju filtrirati štetne tvari iz organizma, zatim jetra i mozak. Mogu se javiti poremećaji svijesti, nesvjestica, aritmije, a u konačnici, nažalost, i smrtni ishod“, upozorava Jug.

Već danas u ambulanti su zabilježili nekoliko slučajeva povezanih s visokim temperaturama.

„Najčešće se radi o vrtoglavicama, aritmijama, lupanju srca i izrazito niskom krvnom tlaku, primjerice 80 sa 40, što je vrlo teško spojivo s normalnim funkcioniranjem“, kaže liječnik.

Stručnjaci ističu da je najvažnije spriječiti dehidraciju. „Voda je prvi izbor, ali sama po sebi nije uvijek dovoljna. Zbog pojačanog znojenja potrebno je nadoknaditi i elektrolite, prvenstveno natrij i kalij“, objašnjava sportski nutricionist Sebastijan Orlić.

Preporučuje laganiju prehranu koja uključuje voće, povrće, bijelo meso i ribu. Posebno upozorava da osjećaj žeđi dolazi prekasno.

„Kad osjetimo žeđ, već smo blago dehidrirani. Dobar pokazatelj je boja urina – trebala bi biti poput svijetle limunade. Ako je tamnija, potrebno je unositi više tekućine“, savjetuje Orlić.

Toplinski val stiže i u Hrvatsku

Visoke temperature ne pogađaju samo Francusku. London se također suočava s ekstremnim vrućinama, južna Španjolska bilježi i do 45 stupnjeva, a u Švicarskoj temperature dosežu 36 stupnjeva.

U Ženevi su umirovljenicima čak osigurane besplatne ulaznice za kina kako bi dio dana mogli provesti u klimatiziranim prostorima.

Toplinski val uskoro stiže i u Hrvatsku. U petak i subotu u riječkoj, splitskoj i dubrovačkoj regiji temperature bi mogle doseći 38 stupnjeva Celzijevih. Stručnjaci upozoravaju da su starije osobe i djeca najugroženije skupine.

Ovo je dakle bio početak paklenog ljeta, već u srpnju najavljuje se novi toplinski val. Mediteran polako postaje tropski i moramo se naučiti ponašati i nositi s tim, piše Net.hr.