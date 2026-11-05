Kako su naši stari živjeli bez ljekarni i trgovina? U Sinju otkrivaju zaboravljene tajne dalmatinskog bilja

U petak, 6. studenoga, u 19 sati, u dvorani Palacina (Muzej Cetinske krajine) u Sinju, Marko Cvrlje održat će predavanje „Suživot ljudi i biljaka Dalmacije kroz povijest”.

“Prije samo nekoliko generacija, u vremenu bez električne energije, tekuće vode, ljekarni i trgovina kakve danas poznajemo, stanovnici Dalmacije uvelike su se oslanjali na lokalne prirodne resurse, među kojima su biljke imale jednu od najvažnijih uloga u svakodnevnom životu.

Biljke su se koristile za izradu odjeće, alata, prirodnih bojila te u brojne druge praktične svrhe. Poznavanje njihovih svojstava i mogućnosti primjene bilo je važno za gospodarstvo, samodostatnost i kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Predavanje će predstaviti dio bogate, ali danas često zaboravljene riznice tradicionalnih znanja i vještina te približiti važnost povijesnog suživota čovjeka i biljnog svijeta”, rekao je Marko Cvrlje, koordinator Udruge Terra Nova.

Ulaz na predavanje je besplatan i događaj je otvoren za sve zainteresirane građane.