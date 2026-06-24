Kako su naši političari pratili utakmicu? "Kad se nerviram ne želim da me itko drugi vidi"

Među hrvatskim navijačima u Torontu, i Vladina delegacija. 90 minuta na stadionu su strepili premijer Plenković, i ministri Šušnjar i Glavina.

"Danas se definitivno lakše diše! Pobjeda, veliki vjetar u leđa..Velike momčadi nađu načina za pobjedu u svakim okolnostima, naš spoj iskustva, znanja i mladih velikih talenata nam daje priliku da očekujemo mnogo!", kaže ministar Tonći Glavina za Dnevnik.hr.

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Iako je danas bilo radno - iza političara je neprospavana noć!

"Bilo je teško, tvrda utakmica, nismo u top formi, ali očekujem kako prvenstvo bude išlo da ćemo bit bolji", optimističan je ministar Oleg Butković.

"Ukoliko se na meni ne vidi da jesam, to je dobro, jesam, gledao sam utakmicu! Nadamo se da su ove utakmice samo uvod u ono što slijedi u drugoj fazi!", kazao je ministar Tomislav Ćorić.

A slijedi još živciranja! Sve to u crveno-bijelim kvadratićima i uz navijačke pjesme.

"Volim gledati doma na miru, jer kad se nerviram ne želim da me itko drugi vidi! Prvo poluvrijeme je bilo puno nerviranja, tvrda utakmica, al' pamti se rezultat!", kazao je Stipo Mlinarić.

"Možda da protiv Gane ostvarimo sličan rezultat protiv Paname, i slični intenzitet igre protiv Engleske", smatra Arsen Bauk.

I svi redom priznaju...

"Naša reprezentacija nas je malo razmazila! Sve što napravimo, i tu jednu pobjedu treba slaviti!", poručuje ministar Davor Božinović.

"Mi navijači se trebamo promijeniti, pokušati gledati stvari puno objektivnije i dozom puno normalnijih očekivanja! Ne očekivanja ako odigraš dobro prvak si svijeta, kad ne odigraš - ništa ne valja! Ne valja ovaj ne valja onaj!", poručuje Kujundžić.

"Takva mala zemlja kao što smo mi, na dva svjetska prvenstva srebro i bronca i naravno da očekujemo čuda! Čuda se događaju rijetko, a nama su se desila nekoliko puta! Korak po korak, utakmicu po utakmicu, kaže saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš.