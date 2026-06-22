Kako spriječiti stvaranje leda u zamrzivaču? Dovoljna je jedna namirnica

Kako bi se taj problem spriječio, važno je osigurati da su sve namirnice pravilno zapakirane i dobro zatvorene, posebno one koje se čuvaju u vrećicama ili posudama. Na taj se način smanjuje količina vlage koja ulazi u unutrašnjost uređaja.

Ako se led već stvorio, prvi je korak potpuno odmrzavanje zamrzivača i temeljito čišćenje unutarnjih površina. Nakon uklanjanja leda potrebno je obrisati sve dijelove kako bi se uklonila preostala vlaga koja bi mogla dovesti do ponovnog stvaranja leda, prenosi N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kao jednostavan trik koji može pomoći u prevenciji često se navodi nanošenje tankog sloja ulja na unutarnje stijenke zamrzivača. Ulje može djelovati kao zaštitna barijera koja smanjuje zadržavanje vlage i stvaranje leda.

Također, preporučuje se da se vrata zamrzivača ne otvaraju prečesto jer ulazak toplog zraka potiče kondenzaciju i stvaranje leda. Važno je i da uređaj ne bude pretrpan kako bi zrak mogao nesmetano cirkulirati.

Redovito održavanje i pravilno korištenje zamrzivača mogu znatno smanjiti pojavu leda, produljiti vijek trajanja uređaja i osigurati bolje očuvanje hrane.