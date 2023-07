Kako spriječiti i ukloniti neugodan zadah?

Svakome se bar jednom dogodilo da ima neugodan zadah nakon jela, no pogotovo oni koji to doživljavaju redovito znaju koliki to problem može predstavljati. Iako se naizgled ne radi o velikom problemu, uzroci neugodnog zadaha su različiti, a neki od njih mogu predstavljati medicinski problem.

S druge strane, i kad uzrok nije medicinski problem, neugodan zadah može nas staviti u neugodne društvene situacije, stoga je korisno znati kako ga spriječiti i što učiniti da biste ga se riješili.

Koristite profesionalne paste za zube i vodice za ispiranje usta

Ponekad je uzrok neugodnog zadaha nakupljanje bakterija u usnoj šupljini – u tom će vam slučaju od pomoći biti kvalitetne paste za zube koje preporučuju zubari, kao što su one marke elmex. Osim paste, ključnu ulogu igrat će i vodica za ispiranje usta koja ubija preostale neželjene bakterije. Ako koristite profesionalne marke, kombinirano djelovanje paste i vodice trebalo bi biti dovoljno za sprečavanje neugodnog zadaha.

Iako se vodice za ispiranje usta koriste dvaput dnevno (ujutro i navečer), preporučuje se prati zube više puta dnevno, po mogućnosti ubrzo nakon svakog jela. Tako sprečavate potencijalno nakupljanje i razvoj bakterija te sprečavate neugodan zadah i prije nego on nastane.

Prestanite pušiti i pazite na prehranu

Zdravlje počinje iznutra pa tako i neugodan zadah ima svoje korijene u prehrani i svakodnevnim navikama.

Pušenje je jedan od glavnih uzroka neugodnog zadaha, uz mnoge druge opasnosti i mane koje donosi. Osim pušenja, loš zadah može vam uzrokovati i ljuta prehrana ili hrana s intenzivnim mirisom, kao što je luk. Uz hranu intenzivnog mirisa, do lošeg zadaha može dovesti i hrana s velikom količinom rafiniranog šećera koja pritom i kvari zube.

Kad je uzrok lošeg zadaha prehrana, nije dovoljno samo oprati zube, jer on ne potječe iz usne šupljine, već iz probavnog sustava. Zato je potrebno tu intenzivnu hranu neutralizirati pa se tako često preporučuje unos drugih namirnica, kao što su jabuke, radi uklanjanja zadaha.

Osim neugodnih mirisa, prehrana i navike mogu utjecati i na vlažnost usne šupljine. Duhan, kava, alkohol i sokovi mogu smanjiti vlažnost usta, a suha usta dovode do neugodnog zadaha. Ovdje vam mogu pomoći žvakaće gume koje prirodno potiču proizvodnju sline koja vlaži usta.

Čistite jezik i zubne aparatiće

Mnogi zaboravljaju da zubi nisu jedini dio usne šupljine koji je potrebno čistiti. Važna podloga za razvoj bakterija i nakupljanje čestica hrane je jezik s kojeg se onda širi neugodan zadah. Zato potražite čistače za jezik i druge alate u održavanju oralne higijene na Summer Black Friday.

Osim redovitog čišćenja jezika, potrebno je intenzivno čistiti i zubne aparatiće ili zubala. Sve što je u doticaju s hranom u vašim ustima mora biti redovito oprano kako se ne bi razvije neželjene bakterije.

Na kraju dana, ponekad je uzrok neugodnog zadaha stvaran medicinski problem pa se prvo potrebno pozabaviti time, a zadah će nestati zajedno s uzrokom. No, u većini slučajeva radi se o lošim navikama kao što su pušenje ili nedostatku nekog od koraka oralne higijene.