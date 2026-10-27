Kako sigurno čuvati sirovu piletinu u hladnjaku?

Kada kupite sirovu piletinu, vjerojatno je samo želite što prije spremiti u hladnjak. To je doista ključan korak, jer sirovo meso ne smije stajati na sobnoj temperaturi dulje od dva sata, odnosno jedan sat tijekom vrućih dana. Ipak, nije svejedno gdje ćete je u hladnjaku odložiti. Položaj piletine može značajno utjecati na rizik od bolesti koje se prenose hranom, piše portal Martha Stewart.

Rizik od unakrsne kontaminacije

Sirova piletina sadrži bakterije koje mogu uzrokovati bolesti, stoga je ključno zaštititi ostale namirnice u hladnjaku od kontaminacije. "Ako sokovi iz sirove piletine kapnu na drugu hranu, kontaminirat će je patogenima poput salmonele, koji su česti u sirovoj peradi", objašnjava Kimberly Baker, direktorica programa za prehrambene sustave i sigurnost na Sveučilištu Clemson, prenosi Index.

"Konzumacija takve hrane može izazvati bolest", kaže i dodaje da su posebno ugrožena djeca, starije osobe i osobe s oslabljenim imunitetom. Rizik je posebno velik ako se kontaminirana namirnica jede sirova ili se ne obrađuje na temperaturi od 74 stupnja Celzija, koja je potrebna za uništavanje salmonele, napominje Baker.

Najsigurnije mjesto u hladnjaku

"Sirovu piletinu najsigurnije je držati na donjoj polici hladnjaka, gdje temperatura treba biti 4 Celzijeva stupnja ili niža. Time se sprječava da sokovi kaplju na drugu hranu i dolazi do unakrsne kontaminacije", kaže Vanessa Coffman, direktorica saveza "Stop Foodborne Illness". S time se slaže i Baker te ističe da se tako sprječava zagađenje druge hrane, posebno one koja je već spremna za jelo.

Većina modernih hladnjaka ispod najniže police ima ladice za voće i povrće. U tom slučaju, Baker preporučuje da piletinu stavite u posudu koja ne propušta tekućinu i odložite je na tu donju policu. Coffman dodaje da može poslužiti i tanjur ili pladanj s rubovima, što će ograničiti širenje tekućine ako dođe do curenja. "Ako je dno vašeg hladnjaka zapravo ladica, možete je koristiti za sirovu piletinu, ali je držite u posudi i odvojeno od ostalih namirnica", kaže Coffman.

Koliko dugo čuvati sirovu piletinu

Sirova piletina može se u hladnjaku držati najviše dva dana, pod uvjetom da je temperatura 4 stupnja Celzija ili niža, ističe Coffman. Ako je ne namjeravate pripremiti unutar tog roka, zamrznite je na -18 stupnjeva Celzija ili nižoj temperaturi kako bi ostala sigurna za kasniju upotrebu.