Kako se ulazi u hrvatske stranke? Neke imaju oštrije kriterije, a jedna i probni rok

U Hrvatskoj je trenutno aktivno i u Registar političkih stranaka upisano 155 stranaka, a od tih je 21 parlamentarna.

Sve političke stranke nastoje imati što veći broj članova, a prijem u svoja članstva propisuju stranačkim statutima, poneke i posebnim pravilnicima. Iako svaka u tim stranačkim dokumentima samostalno propisuje pravila i uvjete za prijem u članstvo, skoro sve parlamentarne stranke postavljaju pred podnositelje zahtjeva tek osnovne uvjete - da su punoljetni i poslovno sposobni građani Republike Hrvatske, da prihvaćaju program i statut stranke te da istodobno nisu članovi drugih političkih stranaka u Hrvatskoj, piše N1.

No ima i nekih iznimaka, odnosno stranaka s ponešto drugačijim i oštrijim pravilima.

HDZ

U Statutu HDZ-a stoji da članom stranke može postati svaki punoljetni hrvatski državljanin, ali i pripadnik hrvatskoga naroda u iseljeništvu koji prihvaća Statut i Program stranke.

HDZ je prije tri godine postavio oštrije kriterije za prijem u članstvo pa u Statutu stranke otad stoji i da "članom HDZ-a ne može biti osoba čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom HDZ-a".

A u Etičkom kodeksu nanizana su etička načela kojih se članovi stranke, time i oni budući, moraju pridržavati: uzorno ponašanje; poštivanje integriteta i dostojanstva građana; zabrana stjecanja koristi, izbjegavanja sukoba interesa i sprječavanje korupcije; zaštita ugleda HDZ-a, osobnog ugleda i ugleda javnog tijela; transparentnost i javnost obnašanja dužnosti; zabrana kandidiranja i sudjelovanja u izbornoj promidžbi drugih stranaka, neovisnih lista i kandidata; primjereno ponašanje prilikom javnih nastupa te zabrana zlouporabe službenih informacija i podataka.

SDP

Za razliku od HDZ-a, SDP ne propisuje detaljnije uvjete za prijem u članstvo pa se u Statutu samo navodi da "članom SDP-a može, pod jednakim uvjetima, postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske, upoznat sa sadržajem Statuta i Programa stranke" te da ih, naravno, prihvaća.

Možemo!

Za razliku od HDZ-a i SDP-a, ali i većine ostalih političkih stranaka, Možemo! uvjetuje članstvo prethodnom aktivnošću, odnosno svojevrsnim probnim rokom u stranci u trajanju od pola godine.

"Da bi postala članom Stranke, zainteresirana osoba mora prethodno biti uključena u aktivnosti stranke kroz rad u lokalnim, tematskim ili operativnim grupama u trajanju od najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za članstvo", stoji u članku 11. Statuta stranke Možemo!.

Tek tada zainteresirana osoba može podnijeti pisani zahtjev za članstvo u Stranci. Iznimno, osoba može podnijeti zahtjev za članstvo u Možemo! i bez tog uvjeta ako Vijeće stranke utvrdi da za time postoji potreba. Na koncu slijedi još jedna provjera. Naime, Upravni odbor Možemo! mora zatražiti mišljenje od lokalne, tematske ili operativne grupe u kojoj je aktivna osoba koja je podnijela zahtjev za članstvom.

Sudeći po tome, najteži je put do članstva u Možemo!.

Most

Most u svome Statutu također postavlja općenite uvjete za prijem u članstvo. Osoba koja to želi mora biti punoljetna i poslovno sposobna, imati hrvatsko državljanstvo te prihvaćati program Mosta i odredbe Statuta.

Članom Mosta postaje se upisom u evidenciju članova, a na temelju odluke Predsjedništva stranke koju ono, pak, donosi na temelju pisanog prijedloga predsjednika Mosta, organizacijskog tajnika ili nadležnog predsjednika županijske ili lokalne organizacije.

Domovinski pokret

I u Domovinskom pokretu ne kompliciraju puno oko prijema u članstvo. Osnovne su pretpostavke propisane člankom 7. Statuta stranke u kojem stoji da "članom Stranke može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Program i Statut Stranke i ispunjava ostale pretpostavke određene Pravilnikom o članstvu".

A te ostale pretpostavke podrazumijevaju da članom stranke ne može biti osoba čije je ponašanje u suprotnosti s Programom i Statutom, koja je član druge političke stranke registrirane u Hrvatskoj te osoba osuđena za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti, piše N1.

DOMiNO

Članom stranke Dom i Nacionalno okupljanje (DOMiNO) može postati svaki punoljetni hrvatski državljani s poslovnom sposobnošću, a da ujedno nije član druge političke stranke, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za teške oblike kaznenih djela ili da nije već pravomoćno osuđen za takva kaznena djela.

No, sljedeći stavak u Statutu kaže da Predsjedništvo stranke odlučuje može li članom postati osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo ili se protiv nje vodi kazneni postupak.

HSS

Uza sve općenite pretpostavke za članstvo u stranci (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, prihvaćanje Programa i Statuta) HSS, valjda poučen ranijim transferima iz drugih srodnih stranaka, u svome Statutu ima dvije stavke koje nismo uočili kod drugih političkih stranaka.

Jedna kaže kako "u slučaju da broj kandidata za nove članove HSS-a dostiže ili premašuje broj postojećih članova organizacijskog oblika, mora se obavezno tražiti suglasnost predsjedništva više razine organizacijskog oblika Stranke".

A druga specifična stavka kaže kako se "u slučaju prijelaza većeg broja članova neke druge stranke u HSS, obavezno mora tražiti suglasnost Predsjedništva Stranke".

HSLS

U HSLS-u razlikuju redovito i počasno članstvo u stranci.

Prema Statutu stranke, počasnim članom HSLS-a može postati osoba zaslužna za razvoj liberalne demokracije, a odluku o dodjeli tog oblika članstva donosi Središnje vijeće HSLS-a.

Redovitim članom HSLS-a može, pak, postati hrvatski državljanin koji je punoljetan, poslovno sposoban i da nije član druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. HSLS još navodi kao uvjet da potencijalni kandidat "u službenu pristupnicu unese istinite podatke i vlastoručno je potpiše".

HSU

I za članstvo u Hrvatskoj stranci umirovljenika (HSU) vrijede ista opća pravila bez nekih posebnih. Članom, naime, može postati svaki punoljetni poslovno sposoban hrvatski državljanin koji vlastoručno potpiše pristupnicu kojom prihvaća Statut i Program HSU-a. I pod uvjetom da istodobno nije član neke druge političke stranke u Hrvatskoj.

Fokus

Od uvjeta zajedničkog svim dosad navedenim strankama - da njenim članom ne može postati netko tko je već član druge političke stranke, donekle odudara stranka Fokus.

U njenom Statutu među ostalim stoji da pravo na učlanjenje u stranku ima svaki građanin koji nije član niti jedne druge političke stranke "osim članova drugih političkih stranaka s kojima stranka Fokus ima potpisan Sporazum o pridruživanju o kojem odluku donosi Upravni odbor stranke".

Centar

Na koncu, u svome Pravilniku o članstvu i ustroju stranke iz rujna 2023. godine, stranka Centar navodi devet uvjeta, odnosno "zapreka" da bi se bilo njenim članom.

Pa tako ondje piše da član stranke Centar ne može biti nitko tko je pravomoćno osuđen za kaznena djela: korupcije, gospodarskog kriminala, organiziranog kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv radnih odnosa i socijalnih osiguranja, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja, iskorištavanja djeteta i obiteljskog nasilja te rasne, vjerske, rodne ili druge diskriminacije, piše N1.