Kako se ponašati ako vam zmija uđe u dvorište?

S dolaskom toplijih dana i sve viših temperatura, zmije se sve češće mogu vidjeti u prirodi, ali i u dvorištima, vrtovima, maslinicima, vikendicama pa čak i u urbanim sredinama. Visoke temperature tjeraju ih da traže hlad, vodu i zaklon, zbog čega se povremeno približavaju ljudima. Iako prizor zmije u dvorištu mnogima izaziva paniku, upućeni upozoravaju da je najvažnije ostati smiren i ne pokušavati životinju napasti ili uhvatiti.

U Hrvatskoj živi 15 vrsta zmija, a samo su tri otrovnice: poskok, riđovka i planinski žutokrug. Većina zmija koje ljudi susretnu potpuno je neotrovna i uglavnom pokušava pobjeći čim primijeti čovjeka, piše Index.

Gdje se zmije najčešće pojavljuju

Zmije se najčešće pojavljuju u dvorištima koja imaju puno kamenja, drva, visoke trave, gustog raslinja ili mjesta na kojima mogu pronaći zaklon i hranu, poput miševa i drugih glodavaca. Tijekom toplijih mjeseci češće izlaze rano ujutro i predvečer, kada temperature nisu ekstremne.

Kako se ponašati ako ugledate zmiju

Ako ugledate zmiju u dvorištu, prvo pravilo je da joj ne prilazite. Nemojte je pokušavati dirati, tjerati metlom ili ubiti. Poznavatelji zmija upozoravaju da zmije uglavnom napadaju samo kada se osjećaju ugroženo. U većini slučajeva same će otići ako im se ostavi dovoljno prostora za bijeg.

Posebno je važno maknuti djecu i kućne ljubimce na sigurno mjesto te održavati razmak. Ako zmija ostane u dvorištu ili se zavukla u garažu, podrum, drvarnicu ili automobil, preporučuje se nazvati žurne službe, lokalne vatrogasce ili stručnjake za zbrinjavanje životinja. Ne preporučuje se samostalno hvatanje, čak ni ako mislite da nije riječ o otrovnici.

Kako dvorište učiniti manje privlačnim zmijama

Poznavatelji zmija također savjetuju kako dvorište učiniti manje privlačnim zmijama. Redovito košenje trave, uklanjanje hrpa kamenja, granja i drva te kontrola glodavaca mogu značajno smanjiti mogućnost njihova dolaska. Dobro je zatvoriti pukotine u zidovima, podrumima i pomoćnim objektima kroz koje se mogu provući.

Mnogi pokušavaju razlikovati otrovnice od neotrovnih zmija prema obliku glave ili šarama, no to nije uvijek pouzdano. Poskok se može prepoznati po karakterističnom roščiću na vrhu nosa, dok riđovka često ima cik-cak uzorak na leđima, ali izgled može varirati. Zbog toga se preporučuje da se svaka zmija promatra s oprezom i sigurne udaljenosti.

Što učiniti u slučaju ugriza

U slučaju ugriza potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava da se rana ne smije rezati, isisavati otrov niti stavljati led ili podvez. Osobu treba smiriti i imobilizirati ugrizeni dio tijela do dolaska liječnika.

Iako susret sa zmijom može biti neugodan i zastrašujući, važno je znati da su zmije važan dio ekosustava jer kontroliraju broj glodavaca i drugih štetnika. Većina njih izbjegava kontakt s ljudima, a pravilna reakcija i malo opreza dovoljni su da se situacija riješi bez opasnosti.