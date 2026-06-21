Kako se boriti protiv visokih temperatura u kabinama automobila: Jedna metoda je iznimno uspješna…

Ekstremne vrućine preskočile se nas u većem dijelu ljeta, ali u sljedećih nekoliko dana se vraćaju. Švicarski automobilski klub (TCS) proveo je studiju i objavio niz savjeta kako izbjeći opasnosti za vozače i putnike u vozilima. Glavni zaključci studije koju je izradilo švicarsko udruženje vozača javljaju da je već od 40 stupnjeva opasno boraviti u vozilu. Stoga će prva mjera opreza biti da nikada ne ostavljate djecu ili životinje u automobilu izložene suncu, čak ni nakratko. Plastika i ukrasi u kabini vrlo lako mogu dosegnuti 45 stupnjeva, što je već dovoljno da rezultira opeklinama i ozljedama na koži mališana. Ako se boravak unutar zagrijanog automobila produži, može se brzo generirati ekstremna dehidracija koja može završiti pogubno.

TCS preporuča prozračiti vozilo izloženo suncu spuštanjem prozora. Prije polaska bit će potrebno smanjiti temperaturu kabine pomoću klima uređaja i to za najviše šest stupnjeva u odnosu na vanjsku stranu kako razlika ne bi bila prevelika. Čini se kao otkrivanje tople vode, nešto što već znate i što vam papagajski ponavljaju već godinama?! Dobro, ali sljedeće će vam informacije sigurno biti zanimljive.

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Kako se unutrašnjost automobila ne bi pretjerano zagrijala, studija zaključuje da ga je najbolje opremiti suncobranima na prozorima. Ovaj jednostavan dodatak vrlo je učinkovit s obzirom na to da je u komparativnoj studiji TCS-a pokazano da su automobili izloženi suncu bez postavljenog suncobrana na vjetrobranskom staklu postigli temperaturu kabine od 77 stupnjeva, dok su oni koji su njime bili zaštićeni smanjili temperaturu 37 stupnjeva, odnosno razlika je ogromnih 40 stupnjeva.

Također, studija pokazuje da nema većih razlika u zagrijavanju kabine, ovisno o boji automobila (tamna ili svijetla).

Još jedno važno otkriće u ovom izvještaju jest da običaj ostavljanja centimetar otvorenih prozora nije učinkovit u smanjivanju temperature u unutrašnjosti. Mjerenja u testovima pokazala su da je ova navika smanjila temperaturu kabine za dva stupnja nakon 30-minutnog izlaganja suncu, piše Revija HAK.