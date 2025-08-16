Kako riješiti gužve u Gradu Splitu? Šuta: "Promet je rak rana. Treba uputiti kritike svima koji to nisu riješili...."

Još jedan udarni turistički vikend, koji je počeo ranije zbog Blagdana Velike Gospe, a donio je pojačani promet na autocestama, zastoje i kolone. Gužve i u splitskoj trajektnoj luci, gdje su uvedene izvanredne linije, a da će sezona potrajati najavljuju i u zračnoj luci.

Misle li i kako u gradu riješiti ove gužve koje se znamo u Splitu stvaraju godinama ljeti, pogotovo vikendima. S gradonačelnikom Tomislavom Šutom, razgovarala je reporterka RTL-a Danas.

"Imamo puno idejnih rješenja, konačne odluke još nema. S hrvatskim cestama i željeznicama uskoro ćemo donijeti odluku rješavanja gužvi u luci. Nadam se da će biti riješeno za vrijeme mog mandata", kaže Šuta.

Istaknuo je da je nezadovoljan sa stanjem na istoku Grada kojima i sam svakodnevno svjedoči.

Više pogledajte u videu.