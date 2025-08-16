Close Menu

Kako riješiti gužve u Gradu Splitu? Šuta: "Promet je rak rana. Treba uputiti kritike svima koji to nisu riješili...."

Evo što kaže kako će se riješiti gužve

Još jedan udarni turistički vikend, koji je počeo ranije zbog Blagdana Velike Gospe, a donio je pojačani promet na autocestama, zastoje i kolone. Gužve i u splitskoj trajektnoj luci, gdje su uvedene izvanredne linije, a da će sezona potrajati najavljuju i u zračnoj luci.

Misle li i kako u gradu riješiti ove gužve koje se znamo u Splitu stvaraju godinama ljeti, pogotovo vikendima. S gradonačelnikom Tomislavom Šutom, razgovarala je reporterka RTL-a Danas.

"Imamo puno idejnih rješenja, konačne odluke još nema. S hrvatskim cestama i željeznicama uskoro ćemo donijeti odluku rješavanja gužvi u luci. Nadam se da će biti riješeno za vrijeme mog mandata", kaže Šuta.

Istaknuo je da je nezadovoljan sa stanjem na istoku Grada kojima i sam svakodnevno svjedoči.

