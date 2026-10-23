Kako razvijati turizam, a sačuvati dušu otoka? Studenti Sveučilišta u Zadru odgovore potražili na Ugljanu

Kako očuvati otočnu tradiciju, razvijati kvalitetnu turističku ponudu i istodobno odgovoriti na potrebe lokalnog stanovništva? Upravo su ta pitanja bila u središtu terenske nastave studenata druge godine diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, održane na otoku Ugljanu.

Studenti su obišli kulturno-povijesne lokalitete, razgovarali s direktoricama otočnih turističkih zajednica te upoznali poslovanje dvaju hotela koji na različite načine povezuju turizam s lokalnim identitetom.

Na Galevcu učili o povezanosti baštine i turizma

Prva postaja bio je otočić Galevac, poznat i kao Školjić, na kojem se nalazi samostan sv. Pavla Pustinjaka.

Franjevci su studente upoznali s poviješću otočića, nastankom crkve i samostana te njegovom duhovnom ulogom. Razgovaralo se i o duhovnim vježbama koje se ondje održavaju, kao i o mogućnostima razvoja vjerskog i duhovnog turizma.

Posebna pozornost posvećena je pitanju kako takve lokalitete uključiti u turističku ponudu, a pritom sačuvati njihovu autentičnost i izvornu namjenu.

Direktorice turističkih zajednica predstavile izazove otočnog turizma

Nakon obilaska Galevca studenti su razgovarali s Ivanom Lončar Mašinom, direktoricom Turističke zajednice Općine Preko, Inom Kolegom, direktoricom Turističke zajednice Općine Kali, te Vlatkom Koštom, direktoricom Turističke zajednice Općine Kukljica.

Predstavile su iskustva rada u manjim otočnim sredinama, aktivnosti usmjerene na promociju destinacija te izazove s kojima se turističke zajednice svakodnevno susreću.

Razgovor je bio usmjeren na mogućnosti razvoja turizma koji neće zanemariti potrebe lokalnog stanovništva, važnost očuvanja otočnih posebnosti te suradnju javnog i privatnog sektora.

Od međunarodnog hotelskog brenda do obiteljskog hotela

Studenti su posjetili i novoizgrađeni hotel Preko Ugljan Island, Curio Collection by Hilton.

Operativna direktorica Antonia Andrijašić predstavila im je poslovanje hotela u okviru međunarodne hotelske franšize, s posebnim naglaskom na suradnju s lokalnim dionicima.

Razgovaralo se o mogućnostima stvaranja dodatnih sadržaja za goste, produljenju turističke sezone i jačanju privlačnosti otoka kao destinacije. Studenti su tijekom obilaska upoznali i hotelske smještajne kapacitete.

Drugačiji pristup turističkoj ponudi predstavljen im je u Hotelu Kali, gdje ih je ugostila direktorica i vlasnica Lovrenka Grzunov.

Ona je objasnila kako hotel kroz autentične priče o lokalnom životu, tradiciji i običajima nastoji gostima približiti identitet mjesta Kali.

Film o Kalima u kojem je sudjelovalo 25 mještana

Posebno zanimljiv dio posjeta bilo je prikazivanje kratkog filma „A Day in Kali”, nastalog u produkciji Hotela Kali.

Film donosi prikaz svakodnevice ribarskog mjesta, a u njegovu je stvaranju sudjelovalo čak 25 mještana.

Takav pristup studentima je predstavljen kao primjer uključivanja lokalne zajednice u oblikovanje turističkog doživljaja.

Posjet je završen zajedničkim ručkom na kojem su studenti kušali i tunu, jedan od prepoznatljivih gastronomskih specijaliteta Kali.

Budući turistički stručnjaci upoznali izazove iz prakse

Terenska nastava studentima je omogućila povezivanje teorijskih znanja s konkretnim primjerima iz turističkog gospodarstva.

Od očuvanja kulturne i duhovne baštine, preko rada turističkih zajednica, do suvremenog hotelijerstva, studenti su upoznali različite pristupe održivom razvoju otočnih destinacija.

Naglašena je važnost suradnje lokalnog stanovništva, turističkih djelatnika i obrazovnih institucija u stvaranju turističke ponude koja čuva identitet otoka i pridonosi njegovu dugoročnom razvoju.

Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru zahvalio je Turističkoj zajednici Općine Preko i direktorici Ivani Lončar Mašina, glavnim domaćinima terenske nastave, kao i svim ostalim sudionicima koji su studentima predstavili svoja iskustva i primjere dobre prakse.