Kako rashladiti dom bez klime: Jednostavni trikovi za podnošenje ljetnih vrućina

Kada temperature naglo porastu, održavanje ugodne temperature u domu može se činiti kao nemoguća misija. Tijekom toplinskog vala stan (osobito na posljednjem katu) ili kuća lako se pretvore u "pećnicu", pogotovo ako nemate klima-uređaj ili želite izbjeći dodatne troškove.

Postoje jednostavni i učinkoviti načini za rashlađivanje prostorija tijekom velikih vrućina. Većinu ovih rješenja možete primijeniti u svega nekoliko minuta koristeći stvari koje već imate kod kuće.

Zavjese i rolete

Kada je vani sunčano, mnogi prvo pomaknu zavjese kako bi pustili svjetlost u dom. Međutim, upravo to može dodatno zagrijati prostorije.

Kako biste održali ugodniju temperaturu, tijekom dana držite spuštene rolete, zatvorene zavjese i škure kako biste spriječili da izravna sunčeva svjetlost zagrije unutrašnjost. Ako koristite zavjese, prednost dajte svjetlijim i tanjim materijalima jer debele i teške tkanine mogu zadržavati toplinu i učiniti prostor još toplijim.

Stručnjaci za uređenje doma iz magazina Country Living savjetuju da to učinite rano ujutro, mnogo prije nego što temperature dosegnu dnevni maksimum, prenosi Express.

Iskoristite prirodno provjetravanje

Kako se bliži večer, vanjska temperatura počinje padati. Tijekom ljeta to se uglavnom događa nakon 20 sati.

Preporučuje se da upravo tada dobro provjetrite dom.

Dok tijekom dana držite sve zatvoreno, navečer širom otvorite prozore, a dok ste budni i vrata, osobito na katu, kako biste ispustili nakupljeni topli zrak i pustili svježiji vanjski zrak. To je teže izvedivo tijekom tropskih noći.

Ako je moguće, otvorite prozore na suprotnim stranama kuće ili stana kako biste stvorili propuh jer će tako zrak cirkulirati mnogo učinkovitije.

Rashladite jednu prostoriju

Odaberite jednu ili dvije prostorije koje ćete održavati što ugodnijima.

Držite prozore zatvorenima i prekrivenima, a vrata zatvorenima kako biste spriječili ulazak toplog zraka.

Stručnjaci također savjetuju da što manje vremena provodite u prostorijama koje se teško hlade, poput kuhinje, gdje dodatnu toplinu stvaraju štednjak i drugi uređaji, ili u sobama s velikim prozorima koje su dugo izložene suncu.

Ako koristite ventilator, važno je da ga upotrebljavate na pravilan način kako ne biste nepotrebno trošili električnu energiju.

Nemojte uključivati ventilator kada niste u prostoriji jer on ne hladi zrak, već samo stvara osjećaj svježine dok ste prisutni.

Ako je vani hladnije nego u kući, postavite ventilator pokraj otvorenog prozora kako bi uvlačio svježiji zrak. Ako je vani toplije, izbjegavajte držati ga uz prozor.