Kako prepoznati simptome sunčanice?

Sunčanica je poremećaj termoregulacije koji nastaje zbog dugotrajnog izlaganja glave i potiljka jakom suncu i visokim temperaturama. Najčešće pogađa ljude koji rade ili vježbaju na otvorenom, ali može se javiti i nakon duljeg boravka u vrlo toplim i nerashlađenim prostorima. Simptomi se mogu pojaviti tijekom izlaganja vrućini, ali i nekoliko sati kasnije.

Kako nastaje sunčanica?

Tijelo svoju temperaturu održava oko 37 °C zahvaljujući mehanizmima termoregulacije, među kojima su znojenje i širenje krvnih žila. Na velikim vrućinama organizam se pojačano znoji kako bi se rashladio, pri čemu gubi tekućinu.

Dugotrajno izlaganje glave suncu može dovesti do pregrijavanja i širenja krvnih žila u području glave. Istodobno gubitak tekućine može utjecati na krvni tlak, a srce počinje ubrzano raditi.

Simptomi koje ne treba zanemariti

Među najčešćim simptomima sunčanice su jaka glavobolja, vrtoglavica, mučnina, povraćanje, slabost i ubrzan rad srca. Osoba može biti smušena, izrazito osjetljiva na svjetlost, imati zujanje u ušima ili izgubiti svijest.

Kod težih stanja tjelesna temperatura može porasti iznad 40 °C, a mogu se pojaviti poremećaji svijesti i disanja. Takvo stanje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Što učiniti?

Osobu treba odmah skloniti sa sunca u hladan ili klimatiziran prostor, skinuti višak odjeće i početi je postupno rashlađivati. Mogu pomoći hladni oblozi na čelu i potiljku, tuširanje ili lagano polijevanje vodom.

Ako je osoba pri svijesti i može normalno gutati, treba joj ponuditi vodu u manjim gutljajima. Alkohol i napitke s puno kofeina treba izbjegavati.

Kod visoke tjelesne temperature, poremećaja svijesti, nesvjestice ili pogoršanja simptoma potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.

Sunčanica kod djece

Djeca su posebno osjetljiva na visoke temperature. Sunčanica se kod njih može očitovati crvenilom lica, vrlo toplom kožom, razdražljivošću, glavoboljom, mučninom i povraćanjem. Kod male djece simptome je ponekad teško prepoznati pa je u slučaju sumnje preporučljivo potražiti liječnički savjet.

Kako je spriječiti?

Najvažnije je izbjegavati dugotrajno izlaganje jakom suncu, redovito piti vodu i zaštititi glavu šeširom ili drugim laganim pokrivalom. Tijekom najtoplijeg dijela dana treba ograničiti fizičke aktivnosti na otvorenom.

Preporučuje se lagana i prozračna odjeća od prirodnih materijala te češći boravak u hladu ili rashlađenim prostorima. Poseban oprez potreban je kod djece, starijih osoba i ljudi s kroničnim bolestima.