Kako pravilno provjetravati prostor– a da bi spriječili vlagu i plijesan?

Dok ne ugradite stalnu ventilaciju, najbolje što možete učiniti je – redovito i pametno provjetravati prostor ručno, s otvaranjem prozora.
Ali to treba raditi na pravi način, jer inače:
- gubite toplinu
- trošite više na grijanje
- vlaga svejedno ostaje u prostoru
Idealno ručno provjetravanje – kako i koliko?
Za učinkovitu izmjenu zraka potrebno je:
- 4 do 5 puta dnevno potpuno otvoriti prozor
- na 5 do 10 minuta,
- napraviti propuh – otvoriti suprotne prozore ili vrata,
- to učiniti nakon tuširanja, kuhanja, spavanja
- ne držati prozor „na kipu“ cijeli dan (to više hladi zidove nego što pomaže).
Ako to radite pravilno, dnevno potrošite oko 30 do 40 minuta samo na otvaranje, zatvaranje, kontrolu i organizaciju provjetravanja.
A ako to ne radite – vlaga se zadržava, stvara se kondenzacija i plijesan.
A grijanje?
Svaki put kad otvorite prozor, zajedno sa vlagom izlazi i topli zrak.
Zidovi se hlade, a grijanje mora ponovo raditi da nadoknadi gubitke.
Iako prozračite samo 5 minuta, toplinski gubici su značajni – pogotovo zimi.
A što ako imate ventilacijski sustav?
Ventilacijski uređaj s rekuperacijom:
- radi automatski 24/7,
- izbacuje vlagu i time sprječava plijesan, ali zadržava toplinu,
- štedi vaše vrijeme
- smanjuje troškove grijanja jer nema gubitaka topline.
Praktično, to znači:
Ušteda i do 30–40 minuta dnevno,
Ušteda na grijanju (jer zrak ostaje topao),
Manje vlage = nema plijesni = zdraviji zrak.
Zaključak
Dok ne ugradite ventilaciju:
🔹 provjetravajte 4–5 puta dnevno,
🔹 kratko i snažno (propuh),
🔹 izbjegavajte „kip“ poziciju cijeli dan,
🔹 odmah nakon aktivnosti koje stvaraju vlagu.
Ali kad god možete – prijeđite na sustav koji radi umjesto vas.
Vrijeme, zdravlje i energija vrijede više od navike.
