Kako pravilno provjetravati prostor– a da bi spriječili vlagu i plijesan?

Dok ne ugradite stalnu ventilaciju, najbolje što možete učiniti je – redovito i pametno provjetravati prostor ručno, s otvaranjem prozora.

Ali to treba raditi na pravi način, jer inače:

- gubite toplinu

- trošite više na grijanje

- vlaga svejedno ostaje u prostoru

Idealno ručno provjetravanje – kako i koliko?

Za učinkovitu izmjenu zraka potrebno je:

4 do 5 puta dnevno potpuno otvoriti prozor na 5 do 10 minuta, napraviti propuh – otvoriti suprotne prozore ili vrata, to učiniti nakon tuširanja, kuhanja, spavanja ne držati prozor „na kipu“ cijeli dan (to više hladi zidove nego što pomaže).

Ako to radite pravilno, dnevno potrošite oko 30 do 40 minuta samo na otvaranje, zatvaranje, kontrolu i organizaciju provjetravanja.

A ako to ne radite – vlaga se zadržava, stvara se kondenzacija i plijesan.

A grijanje?

Svaki put kad otvorite prozor, zajedno sa vlagom izlazi i topli zrak.

Zidovi se hlade, a grijanje mora ponovo raditi da nadoknadi gubitke.

Iako prozračite samo 5 minuta, toplinski gubici su značajni – pogotovo zimi.

A što ako imate ventilacijski sustav?

Ventilacijski uređaj s rekuperacijom:

radi automatski 24/7 ,

, izbacuje vlagu i time sprječava plijesan , ali zadržava toplinu ,

, ali , štedi vaše vrijeme

smanjuje troškove grijanja jer nema gubitaka topline.

Praktično, to znači:

Ušteda i do 30–40 minuta dnevno,

Ušteda na grijanju (jer zrak ostaje topao),

Manje vlage = nema plijesni = zdraviji zrak.

Zaključak

Dok ne ugradite ventilaciju:

🔹 provjetravajte 4–5 puta dnevno,

🔹 kratko i snažno (propuh),

🔹 izbjegavajte „kip“ poziciju cijeli dan,

🔹 odmah nakon aktivnosti koje stvaraju vlagu.

Ali kad god možete – prijeđite na sustav koji radi umjesto vas.

Vrijeme, zdravlje i energija vrijede više od navike.

