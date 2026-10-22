Kvalitetni sirevi mnogima su omiljen dodatak jelima, ali i nezaobilazan dio plata. No s obzirom na to da neki mogu biti prilično skupi, posebno je frustrirajuće kada se komad sira pokvari nakon samo nekoliko dana u hladnjaku, prenosi Index.

Sir nije uvijek jednostavno pravilno čuvati jer je osjetljiv na vlagu. Ako je vlage premalo, može se isušiti i stvrdnuti, a ako je ima previše, povećava se mogućnost pojave plijesni. Predstavnik mljekare Over the Moon Dairy podijelio je jednostavan trik koji može pomoći da sir dulje zadrži svježinu i okus, a za njega vam treba samo papir za pečenje.

Objasnio je da je najvažnije omogućiti siru da diše, ali pritom spriječiti njegovo isušivanje. "Najbolje ga je zamotati u materijal koji omogućuje prolazak zraka, poput posebnog papira za sir ili papira za pečenje. Dobar izbor može biti i posebna folija namijenjena čuvanju sira", pojasnio je.

Iako se za čuvanje sira često preporučuju posebni papiri i omoti, njihova kupnja predstavlja dodatan trošak. Zato papir za pečenje, koji većina ljudi već ima kod kuće, može biti praktična alternativa.

Papir za pečenje može pomoći u održavanju odgovarajuće razine vlage oko sira. Na taj se način smanjuje mogućnost nakupljanja viška vlage na njegovoj površini, ali i isušivanja zbog kojeg sir postaje tvrd i gubi dio okusa. Ipak, važno je znati da papir za pečenje ne sprječava potpuno pojavu plijesni i da nije jednako prikladan za sve vrste sireva.

Kako pravilno čuvati sir u papiru za pečenje

Postupak je jednostavan. Komad tvrdog ili polutvrdog sira treba lagano zamotati u papir za pečenje, a zatim ga staviti u posudu za hranu s poklopcem. "Papir za pečenje pomaže spriječiti isušivanje sira, dok posuda zadržava dio vlage i ostavlja prostor za cirkulaciju zraka oko njega", objasnio je predstavnik mljekare.

Posudu je najbolje držati u dijelu hladnjaka u kojem je temperatura stabilna. Ladica za povrće može biti prikladna za neke vrste sireva, ali važno je da temperatura bude dovoljno niska za njihovo sigurno čuvanje. Papir bi trebalo redovito provjeravati i zamijeniti ako postane vlažan ili prljav. Također, sir je dobro povremeno pregledati kako biste na vrijeme uočili promjene u mirisu, teksturi ili izgledu.

Koliko dugo sir može stajati u hladnjaku?

Koliko će sir ostati dobar za konzumaciju, ovisi o njegovoj vrsti, načinu proizvodnje i uvjetima čuvanja. Tvrdi sirevi, poput parmezana, nakon otvaranja mogu trajati nekoliko tjedana, a neki i dulje ako se pravilno čuvaju. Polutvrdi sirevi također mogu ostati dobri nekoliko tjedana, ovisno o vrsti.

S druge strane, svježi i mekani sirevi imaju kraći rok trajanja. Primjerice, svježu mozzarellu najbolje je čuvati prema uputama na pakiranju i potrošiti u preporučenom roku nakon otvaranja. Pravilno čuvanje može pomoći da sir dulje ostane ukusan i svjež, a jednostavan trik s papirom za pečenje mogao bi biti koristan svima koji žele izbjeći nepotrebno bacanje hrane.