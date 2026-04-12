Kako potaknuti dijete da vam se otvori i povjeri

Mnogi roditelji žele da im se djeca povjeravaju, no to nije uvijek lako. Djeca se često zatvaraju zbog straha od osude, kazne ili nerazumijevanja, a ponekad ih odbijaju i dobronamjerni savjeti roditelja.

Stručnjaci ističu da je ključ u stvaranju osjećaja emocionalne sigurnosti. Djeca se neće otvoriti na zahtjev – potrebno je da osjete da će biti saslušana bez osuđivanja i pritiska.

Kako prepoznati problem

Znakovi da se dijete ne osjeća sigurno uključuju povlačenje, kratke odgovore, izbjegavanje razgovora ili povjeravanje drugim osobama. Neka djeca to pokazuju suptilnije, kroz pretjeranu poslušnost ili strah od razočaranja roditelja.

Zašto se djeca zatvaraju

Djeca brzo uče kako roditelji reagiraju na njihove emocije. Ako naiđu na kritiku, ispravljanje ili prebrzo davanje savjeta, mogu zaključiti da je sigurnije šutjeti. Problem može biti i u tome što neka djeca nemaju razvijen emocionalni rječnik.

Što roditelji mogu učiniti

Stručnjaci savjetuju da roditelji prvo obrate pažnju na vlastite reakcije i smirenost. Važno je:

imati redovite trenutke za razgovor

ne vršiti pritisak

potvrditi djetetove osjećaje

priznati vlastite pogreške

Jednostavne poruke poput „Tu sam kad budeš spreman“ mogu puno značiti.

Kada potražiti pomoć

Ako je dijete dugotrajno povučeno ili pokazuje znakove tjeskobe i depresije, preporučuje se potražiti stručnu pomoć.