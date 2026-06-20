Kako odabrati dovoljno slatku lubenicu? Može pomoći jednostavan trik

Prema toj teoriji, mnoge lubenice izvana mogu izgledati privlačno, dok im unutrašnjost nema pravi okus. Zato mnogi pokušavaju pronaći pouzdanije znakove da je plod dostigao optimalnu zrelost.

Postupak je jednostavan: na površini lubenice pronađite tamnozelenu prugu između svjetlijih pruga, a zatim na nju položite kažiprst i srednji prst. Ako je tamna pruga široka otprilike koliko i dva spojena prsta, to bi trebao biti dobar znak da je lubenica zrela, sočna i slatka, prenosi N1.

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Što znače šire tamne pruge?

Trik djeluje brzo i jednostavno, a uz to bi trebao smanjiti mogućnost pogrešnog odabira lubenice, zbog čega je munjevito postao popularan među korisnicima društvenih mreža.

Korisnici vjeruju da šire tamnozelene pruge na kori lubenice znače da je plod dulje i ravnomjernije dozrijevao na suncu. Zbog toga je imao više vremena razviti prirodne šećere koji utječu na okus, aromu i sočnost lubenice.

Ipak, unatoč popularnosti na društvenim mrežama, stručnjaci upozoravaju da pravilo dva prsta nije potpuno pouzdana metoda. Stoga ga je najbolje kombinirati s drugim pokazateljima koji mogu otkriti je li lubenica dovoljno zrela.

Na što još treba obratiti pozornost?

Stručnjaci preporučuju da pri odabiru lubenice provjerite i dio ploda koji je tijekom rasta ležao na tlu. Ako je ta mrlja žute ili kremaste boje, to obično znači da je lubenica prirodno dozrela na polju. Bijela ili vrlo svijetla mrlja može upućivati na to da je ubrana prerano.

Drugi važan pokazatelj je zvuk pri kucanju. Zrela lubenica obično proizvodi dubok i šupalj zvuk, dok nezrela zvuči tupije i zatvorenije.

Treći kriterij je težina. Ako se lubenica čini težom nego što izgleda, to najčešće znači da je puna vode i soka, što je dobar znak da će biti sočna i ukusna, prenosi N1.