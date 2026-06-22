Kako nedostatak vitamina C uništava zdravlje? Prva žrtva je mozak, a ovo su rani znakovi koje svi ignoriraju

Prvi znakovi manjka vitamina C često su suptilni i podmukli, zbog čega ih većina ljudi zanemaruje, pripisujući ih stresu i suvremenom načinu života. Kronični umor, osjećaj iscrpljenosti, bezvoljnost, bolovi u mišićima i zglobovima te veća sklonost infekcijama rijetko se odmah povezuju s prehranom. Međutim, kako nedostatak napreduje, simptomi postaju očitiji: koža postaje gruba, suha i sklona modricama, desni otiču i krvare, a rane zacjeljuju sporije. Ljudsko tijelo, za razliku od većine životinja, izgubilo je sposobnost samostalne proizvodnje ovog ključnog nutrijenta, što nas čini potpuno ovisnima o njegovom unosu putem hrane. Dok je teški nedostatak, poznat kao skorbut, danas rijetkost u razvijenom svijetu, znanstvenici upozoravaju da je subklinička insuficijencija, odnosno nedovoljna razina vitamina C za optimalno funkcioniranje, iznenađujuće raširen problem.

Iako cijelo tijelo ovisi o vitaminu C, nijedan organ nije toliko ovisan o njemu kao mozak. Koncentracije vitamina C u mozgu daleko su veće nego u ostatku tijela, a organizam ima mehanizme kojima osigurava da mozak bude posljednji organ koji će osjetiti manjak. Kako piše Psychology Today, razlog leži u iznimno visokoj metaboličkoj aktivnosti mozga. Neuroni neprestano troše glukozu kako bi napajali naše misli, osjećaje i pokrete, a taj proces stvara ogromne količine slobodnih radikala - nestabilnih molekula koje oštećuju stanice. Vitamin C djeluje kao prva linija obrane, moćni antioksidans koji neutralizira te štetne nusprodukte i štiti osjetljive moždane stanice od oksidativnog stresa. Dugoročno, ova zaštitna uloga ključna je u prevenciji neuralnog propadanja koje je karakteristično za neurodegenerativne bolesti poput demencije i Alzheimerove bolesti, piše Večernji list.

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Posljedice nedostatka ovog vitamina izravno se očituju na kognitivnim sposobnostima. Opsežna znanstvena istraživanja sustavno pokazuju jasnu vezu između razine vitamina C u krvi i mentalnih funkcija. Pojedinci s adekvatnim razinama vitamina C u plazmi postižu značajno bolje rezultate na testovima koji mjere pažnju, fokus, radnu memoriju, brzinu donošenja odluka te kratkoročno i odgođeno pamćenje. Jedna australska studija, koristeći osjetljive kompjuterizirane kognitivne testove, utvrdila je da su sudionici s adekvatnim statusom vitamina C (iznad 28 µmol/L) imali superiorne rezultate u usporedbi s onima čije su razine bile deficitarne. Mozak koji je "gladan" vitamina C jednostavno ne može funkcionirati optimalno, što dovodi do sporijeg razmišljanja, problema s koncentracijom i poteškoća s prisjećanjem informacija.

Osim zaštitne uloge, vitamin C aktivno sudjeluje u kemiji mozga kao ključni kofaktor u sintezi neurotransmitera, kemijskih glasnika koji upravljaju našim raspoloženjem i ponašanjem. Neophodan je za pretvorbu dopamina u norepinefrin, neurotransmiter ključan za budnost i pažnju, te sudjeluje u modulaciji otpuštanja i ponovne pohrane drugih glasnika u živčanim stanicama. Zbog toga se njegov manjak izravno povezuje s neuropsihijatrijskim problemima. Povijesni zapisi o skorbutu opisuju pacijente koji pate od teške depresije, hipohondrije i emocionalne nestabilnosti, simptoma koji se povlače unutar nekoliko dana od početka suplementacije. Suvremene studije potvrđuju ovu vezu, pokazujući da su niske razine vitamina C povezane s većim rizikom od depresivnih poremećaja i općeg lošeg raspoloženja, naglašavajući njegovu temeljnu ulogu u održavanju mentalne ravnoteže.

Dugoročni manjak vitamina C ne utječe samo na funkciju, već i na samu strukturu mozga. On je esencijalan za stvaranje i održavanje mijelinske ovojnice, masnog omotača koji izolira živčana vlakna i omogućuje brzo i efikasno prenošenje električnih impulsa. Bez adekvatnog mijelina, komunikacija između neurona usporava, što dovodi do kognitivnih poteškoća. Nadalje, njegova uloga u sintezi kolagena presudna je za integritet i čvrstoću krvnih žila, uključujući i one najsitnije kapilare koje opskrbljuju mozak kisikom i hranjivim tvarima. Očuvana vaskularna funkcija ključna je za sprječavanje mikroskopskih oštećenja i održavanje kognitivne sposobnosti, posebno u starijoj dobi. Održavanje stabilne i dovoljne razine vitamina C tijekom života stoga se smatra važnim preventivnim faktorom koji pridonosi biološkoj otpornosti mozga na patogene procese starenja.

Problem nedovoljnog unosa vitamina C daleko je od zanemarivog. Velika longitudinalna studija provedena na Novom Zelandu, poznata kao CHALICE, otkrila je da čak 62 posto pedesetogodišnjaka iz svih prihodovnih razreda ima neadekvatne koncentracije vitamina C u krvi. Faktori poput pušenja, izloženosti zagađenom zraku i konzumacije alkohola dodatno povećavaju potrebe tijela za ovim nutrijentom jer pojačavaju oksidativni stres. Zanimljivo je da je uočena i svojevrsna točka zasićenja; studije pokazuju da se kognitivne koristi povećavaju s razinom vitamina C do otprilike 70 µmol/L, nakon čega se učinak stabilizira, što je u skladu s mehanizmima kojima mozak regulira njegovu apsorpciju. To sugerira da nije cilj postizanje ekstremno visokih doza, već kontinuirano održavanje adekvatne, optimalne razine. Uravnotežena prehrana bogata svježim voćem i povrćem ostaje najjednostavniji i najučinkovitiji način za očuvanje ne samo općeg zdravlja, već i oštrine uma duboko u starost.