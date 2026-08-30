Kako napustiti Vukovar nakon Thompsonova koncerta? Ovo su glavni prometni pravci

Uoči večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, koji počinje u 20 sati, policija je ponovno objavila informacije o prometnoj regulaciji te glavnim pravcima za dolazak i odlazak iz grada.

Zbog velikog broja posjetitelja na snazi je posebna organizacija prometa, a vozačima se savjetuje da prate upute policijskih službenika.

Glavni pravci ostaju bez ograničenja

Kao jedan od glavnih pravaca policija navodi državnu cestu D55, odnosno smjer Županja – Vinkovci – Nuštar – Vukovar. Po ulasku u grad promet se nastavlja Vinkovačkom i Kudeljarskom ulicom te Ulicom Dvanaest redarstvenika. Na tom pravcu promet bi se trebao odvijati bez ograničenja.

Bez posebnih ograničenja ostaje i pravac državnom cestom D2, iz smjera Osijeka preko Klise, Trpinjske i Kudeljarske ulice do Ulice Dvanaest redarstvenika.

Policija navodi da će se nesmetano prometovati i državnim cestama D57 i D519, kao i ostalim prilaznim pravcima prema Vukovaru.

Vozače koji će nakon završetka koncerta napuštati grad poziva se na dodatan oprez zbog očekivano velikog broja vozila i pješaka.