"Kako mislite neće biti snimanja? Kako nemate doktora?". Splićanka krenula u bolnicu Knin pa doživjela šok

Je li vam se ikada dogodilo da ste bili upisani na neku bolničku pretragu u drugom gradu i da su vam iz bolnice, dok ste bili na putu, samo dva sata prije postupka javili da nema doktora, pa time ni pretrage? Želimo vjerovati da nije, no i to se događa. Ako je netko to i doživio onda vrlo dobro zna kako se pacijent u toj situaciji osjeća.

Naša je čitateljica danas bila upisana u 9 sati za UZV snimanje u Općoj i veteranskoj bolnici Knin. Za tu se bolnicu odlučila nakon što je u KBC Split dobila termin za istu pretragu tek za nešto više od godinu dana, dok je snimanje u Kninu mogla obaviti za tjedan i pol. Sretna što je tako brzo dobila termin jutros se vozilom uputila u Knin da bi je u 7 sati nazvala medicinska sestra sa fizikalne rekavši da snimanja neće biti jer nema doktora!?

"Nemam ništa s tim"

Kako mislite neće biti snimanja? Kako nemate doktora? Pa ja sam na putu za Knin. Trenutno sam u Drnišu. Zašto tek sada javljate? Dva sata prije pretrage? Vozim iz Splita, u čudu i na rubu plača pacijentica je pitala medicinsku sestru koja joj je odgovorila da nema ništa s tim jer da je i ona tek saznala da nema doktora. Uputila je da pošalje prigovor bolnici, dala novi termin i završila razgovor.

Ovaj i ovakvi slični primjeri još jednom dokazuju da hrvatsko zdravstvo koje smo nekada poznavali lagano, ali sigurno ide u ropotarnicu povijesti. Pacijent u toj situaciji može samo pisati prigovore ravnatelju i(li) upravi bolnice kao i Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata, no od svega toga nema puno pomaka. Nakon zakonskog roka od osam dana pacijent treba dobiti odgovor na svoj prigovor, no do tada pojeo vuk magarca. Oni koji imaju novaca sve više i češće odlaze u privatne klinike, a veći dio građana trpi i pati.

Nitko ne odgovara za ovakve propuste

Svi alati za pritužbe koje je pro forme omogućila država ne služe ničemu jer do sada nitko nikada nije odgovarao za propuste te vrste. To im, očito je, služi samo kao obrana od ljutitog pacijenta koji u takvim i sličnim situacijama gotovo da nije svoj. Ne možemo im ništa! Samo možemo puzati i moliti da nas, bez obzira na naša cjelogodišnja izdvajanja za zdravstvo prime na pretragu ili da zovemo Čovika i tako pokušamo spasiti vlastiti život.