KAKO, KAKO? Nevrijeme poplavilo novouređenu dvoranu KBC-a Split: „Voda izvire iz poda, s plafona, izbija iz zidova“

Nešto prije 10 sati voda je počela prodirati u dvoranu za fizikalnu terapiju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom. Prema informacijama s mjesta događaja iz poda je voda izvirala poput malog gejzira i ne prestaje dok se istodobno voda cijedi i iz zidova te stropa.

„Sve je poplivalo. Teče s plafona, iz poda izvire voda,ja ne znam kako je ovo moguće“, komentirala je sva u čudu jedna pacijentica.

Stariji gospodin koji je bio na terapiji u dvorani pored komentirao je:

„Odjednom se svo osoblje uzbunilo da dvorana pliva u vodi, nosili su krpe, ručnike, tražili su i kante i u našoj dvorani. Ne znam što se to tamo događa, ali očito nije dobro. Tko zna hoće li mi uopće biti vježbi koje su mi zakazane za kasnije“.

Djelatnici koji su se u tom trenutku zajedno s pacijentima zatekli u dvorani odmah su reagirali. Postavljeni su ručnici i kante kako bi se spriječilo daljnje širenje vode, a pozvane su i čistačice. Situaciju je osobno došao pogledati i ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić.

Kako je došlo do prodora vode?

Prema dostupnim informacijama prokišnjavanje je zabilježeno i u drugim dijelovima bolnice što potvrđuju fotografije nastale tijekom nevremena.

U ovom trenutku najvažnije je utvrditi razmjere štete kao i osigurati da pacijenti i djelatnici budu sigurni te da se zdravstvena skrb može nesmetano nastaviti.

Ostaje međutim otvoreno pitanje kako je do ovakvog prodora vode moglo doći upravo u prostoru koji je nedavno temeljito uređen i otvoren nakon značajnog ulaganja. Stoga smo KBC-u Split uputili upit o tome kolika je šteta nastala u dvorani za fizikalnu terapiju i drugim dijelovima bolnice, je li voda prodrla u medicinsku opremu, instalacije ili druge dijelove novouređenog prostora te kako je moguće da je do prodora vode došlo u prostoru otvorenom u studenome 2024. godine.

Podsjetimo, u KBC-u Split u studenome 2024. godine otvoren je novouređeni prostor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom, na Firulama. Prostor površine 750 četvornih metara opremljen je suvremenom medicinskom opremom i novim dizalom čime je olakšan pristup nepokretnim i teško pokretnim pacijentima. Uređenje je rezultat ulaganja Ministarstva zdravstva vrijednog 1.287.411 eura, a na službenom otvaranju je istaknuto kako novi prostor donosi suvremene uvjete rada za zdravstvene djelatnike i kvalitetnije uvjete za pacijente.

Uzrok prodora vode povezan s gradskom infrastrukturom?

Neslužbeno doznajemo da bi uzrok prodora vode mogao biti povezan s gradskom infrastrukturom odnosno kanalizacijskim sustavom koji navodno nije mogao prihvatiti toliku količinu oborinske vode (iako ovo nije prvi put da je ovolika količina kiše pala u kratkom vremenu).

Prema toj informaciji voda je u pojedine dijelove bolnice prodirala iz kanalizacijskih odvoda, a ne isključivo kroz krov ili građevinsku konstrukciju.

Isti izvor navodi nam kako se u bolnici ne pamti ovakav događaj iako je u Splitu i ranije bilo obilnijih kiša. Dodatno, problem s velikom količinom vode zabilježen je i u okolnim gradskim ulicama među kojima je poplavljena i Zajčeva ulica.

Ove navode za sada nije moguće potvrditi. Zato ostaje otvoreno pitanje hoće li se utvrditi da je do prodora vode došlo zbog problema s gradskom kanalizacijom, oborinskom odvodnjom, samim objektom bolnice ili kombinacijom više čimbenika. Odgovore o tome očekujemo od KBC-a Split i nadležnih gradskih službi, o čemu ćemo vas, kao i uvijek izvijestiti po primitku odgovora.

Pitanje zdravstvene infrastrukture

Upravo zbog vrijednosti ulaganja i najavljenih standarda novouređenog prostora, javnost očekuje odgovore o uzroku prodora vode te informacijama o tome hoće li i kada problem biti trajno riješen.

Cilj ovog pitanja nije prozivanje bolnice ni djelatnika koji su tijekom događaja promptno reagirali već dobivanje odgovora o uzroku problema i odgovornosti za njegovo otklanjanje.

Ovaj događaj ponovno je otvorio pitanje stanja zdravstvene infrastrukture u Splitu. Unatoč obnovljenim prostorima i značajnim ulaganjima činjenica da je tijekom nevremena voda prodrla u dijelove splitske bolnice pokazuje da je nužno dodatno provjeriti kvalitetu izvedenih radova i sustav održavanja.

Dugoročno rješenje svakako je izgradnja nove bolnice, projektirane i izvedene prema suvremenim standardima, kako bi se pacijentima i djelatnicima osigurali sigurni i funkcionalni uvjeti rada te spriječili problemi koji bi se u zdravstvenoj ustanovi trebali podrazumijevati kao neprihvatljivi.