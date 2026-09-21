KAKO JE UOPĆE ŽIV? 29-godišnjak imao 5.3 promila alkohola u krvi. Policija ga našla u autu u Vučevici, bio je dezorijentiran

U četvrtak, 17. rujna 2026.godine u poslijepodnevnim satima zatražen je izlazak policijskih službenika na području Vučevice gdje se nalazilo oštećeno vozilo, a u njemu dezorijentirani muškarac koji je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. Muškarac se nalazio u vidno alkoholiziranom stanju radi čega se s njim nije mogao obaviti razgovor, a nakon vađenja krvi utvrđena mu je koncentracija u alkohola u organizmu od nevjerojatnih 5,30 promila. Nije se nalazio u opasnosti za život i zdravlje, ali je zadržan u bolnici do otrježnjenja.

Nad 29-godišnjakom je provedeno je kriminalističko istraživanje i utvrđeno je da je u utorak 17. rujna 2026.g. od 13,20 do 14,40 sati upravljao vozilom za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije i u visokom stupnju alkoholiziranosti.

Odveden je na sud kojemu je predloženo da se 29-godišnjaku odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom i obavezno liječenje od ovisnosti u trajanju od godine dana. Naime, muškarac je ranije pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i to u srpnju 2026.godine.

Nakon saslušanja istom je određeno zadržavanje u Zatvoru u Splitu do 29. rujna 2026.g. kad će se održati ročište, a nakon odluke suda predan je u zatvor.