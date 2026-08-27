Kako je ovo moguće? Godina nekažnjeno devastirao jedan od najljepših slapova u Hrvatskoj, razmjeri štete su stravični

Nakon višegodišnje devastacije i uzurpiranja javnog vodnog dobra, počela je sanacija Štrbačkog buka, jednog od najpoznatijih prirodnih bisera na rijeci Uni. Radovi se odvijaju pod nadzorom policije, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

S lokaliteta se uklanjaju velike količine građevinskog otpada, ograde, instalacije i alohtono bilje. Riječ je o prostoru koji je godinama koristio Zdenko Matešić, koji tvrdi da je čestica njegova, dok je Državni inspektorat, prema informacijama Nove TV, potvrdio državno vlasništvo i naložio vraćanje prostora u prvobitno stanje.

Spominje se čak 3000 tona materijala

O razmjerima devastacije za Dnevnik Nove TV govorio je Mićo Martinović iz Udruge za zaštitu Une – Buk, koja slučaj prati od samog početka. Prema njegovim riječima, prostor uz rijeku prije manje od godinu dana izgledao je potpuno drukčije, a tijekom radova otkinute su velike količine stijena, pijeska i šuta.

Martinović navodi podatak prema kojem bi moglo biti riječ o čak oko 3000 tona materijala. Poseban problem predstavlja pitanje gdje je taj materijal završio jer je pristup terenu iznimno otežan. U neposrednoj blizini nalazi se zakonom zaštićeni sedreni slap, iznimno osjetljiva prirodna struktura koju je rijeka stvarala kroz golema geološka razdoblja.

Prema upozorenju udruge, dio kamenja i drugog materijala završio je upravo na sedrenom slapu, zbog čega su posljedice znatno ozbiljnije od same promjene izgleda obale.

Bageri su konačno stigli, ali priroda ne može biti vraćena preko noći

Na terenu sada rade bageri i komunalne službe, no Martinović upozorava kako je reakcija institucija stigla prekasno da bi se prostor jednostavno mogao vratiti u nekadašnje stanje. Sanacija će, prema njegovoj procjeni, zahtijevati velika sredstva, a pitanje je i što je uopće tehnički moguće obnoviti.

Njegova je ocjena da bi slika danas bila sasvim drukčija da su nadležne institucije reagirale ranije, prije nego što je devastacija poprimila ovakve razmjere.

„Ostaje nam ranjeni gorostas“

Posebno je upozorio da početak sanacije nije razlog za slavlje jer se prirodni proces kojim je nastao Štrbački buk ne može jednostavno nadomjestiti građevinskim zahvatom.

– Nama ostaje ranjeni gorostas – slikovito je opisao stanje slapa Martinović za Dnevnik Nove TV.

Prema njegovoj procjeni, prirodi bi mogle trebati godine, desetljeća, a možda i znatno dulje da vegetacija ponovno prekrije ožiljke koje je na prostoru ostavila devastacija. Dio izvorne sedrene strukture, upozorava, možda više neće biti moguće vratiti u stanje u kojem je nekada bila.

Traže trajnu zaštitu područja

U Udruzi za zaštitu Une – Buk smatraju da nakon sanacije treba riješiti i dugoročni status ovog područja kako se sličan slučaj više ne bi mogao ponoviti.

S druge strane Une u Bosni i Hercegovini već postoji Nacionalni park Una, pa Martinović smatra da na hrvatskoj strani nije potrebno osnivati još jedan nacionalni park. Kao dovoljno rješenje predlaže proglašenje područja parkom prirode i uspostavljanje jasne zakonske zaštite.

Matešić najavljuje nastavak pravne bitke

Kako navodi Nova TV, Matešić se ranijem nalogu Državnog inspektorata o vraćanju prostora u prvobitno stanje nije odazvao. Protiv njega su podignute i optužnice povezane s devastacijom prirode te napadom na novinarsku ekipu Nove TV, a preko odvjetnika najavljuje i tužbu protiv države.

Dok se sanacija nastavlja, dio obale koji ima status javnog vodnog dobra privremeno je zatvoren za posjetitelje. Bageri sada mogu ukloniti šut, instalacije i druge zahvate koje je napravio čovjek, ali ostaje mnogo teže pitanje – koliko će vremena trebati Uni da sama zaliječi ono što je uništeno.