Kako je ovo moguće? Dom za starije na Braču već četiri mjeseca radi unatoč zabrani, unutra su 34 korisnika. Evo što su nam rekli

Dom za starije i nemoćne u Supetru na Braču i dalje prima i smješta korisnike iako je zabrana rada, prema dostupnim informacijama, na snazi već četiri mjeseca. U ustanovi trenutačno borave 34 korisnika, dok je posljednjim odobrenjem kapacitet doma utvrđen na 35 mjesta.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je u međuvremenu nad ustanovom pokrenut stečajni postupak, dok se istodobno vode i sudski postupci. Dom smo kontaktirali tražeći odgovore o aktualnoj situaciji, no zasad ne žele izlaziti u javnost.

"Po savjetu naših odvjetnika, za sada ne želimo davati nikakve izjave jer su sudski procesi u tijeku", odgovorili su nam iz Domus Vitae.

Zabrana rada, ali korisnici su i dalje u domu

Kako je izvijestila Ivana Šilović za HRT, problem s radom ustanove povezan je s istekom ugovora o zakupu prostora nekadašnjeg hotela Bretanida. Objekt je vlasnici doma dan u zakup prije osam godina.

Iz doma su se žalili na doneseno rješenje, no žalba ne odgađa obvezu prekida rada.

Vlasnik objekta tvrdi da već godinama ne prima ugovorenu najamninu te da zbog cijele situacije strahuje i za vlastitu egzistenciju.

"Sve je moje - parking i zgrada, bivša Bretanida, ali nemam ništa od toga jer osoba koja je unutra ništa ne plaća. Dužna mi je najamninu već godinama i bojim se za svoju egzistenciju", kazao je Vrandečić za HRT.

Kaže kako je u početku vjerovao da će otvaranje doma za starije na toj lokaciji biti dobar potez. Imao je i osobni razlog jer je njegova majka, koja je bolovala od demencije, bila je među prvim korisnicima.

"Smatrao sam da je to dobra ideja za okolinu i za moju mamu, koja je postala dementna. Htio sam za nju najbolju skrb", rekao je.

Prema njegovim tvrdnjama, najamnina obitelji Vrandečić ne plaća se već tri godine. Tvrdi i da nakon otkazivanja ugovora nije mogao ući u vlastiti objekt.

"Bio sam pred kućom kad smo joj dali otkaz da izađe i nisam smio ući u svoju kuću. Bili su tu stražari. To je bilo grozno", ispričao je za HRT.

Sudski slučaj zbog stana korisnice doma

Uz spor oko prostora i zabranu rada, uz Domus Vitae veže se i odvojeni kazneni slučaj.

Općinski kazneni sud proglasio je krivom zaposlenicu doma zbog lihvarskog ugovora sklopljenog 2018. godine na štetu tada 86-godišnje korisnice, koja je u međuvremenu preminula.

Umirovljenica je u vrijeme događaja bila smještena u obiteljskom domu supružnika. S vlasnikovom suprugom sklopila je ugovor o kupoprodaji svog stana u Zagrebu površine 21 četvorni metar.

Vrijednost nekretnine u ugovoru je određena na tadašnjih 74.000 kuna, odnosno nešto manje od 10.000 eura. Procijenjena tržišna vrijednost stana iznosila je 244.520 kuna, odnosno približno 32.600 eura.

Sud je utvrdio da je lihvarskim ugovorom iskorištena lakomislenost i neiskustvo starije korisnice te da je na taj način ostvarena nepripadna imovinska korist od oko 170.520 kuna, odnosno približno 22.650 eura.

Izrečena je kazna od godinu dana zatvora, uvjetno na četiri godine. Naložena je i isplata 11.315 eura odštete nećakinji preminule umirovljenice. Prema sudskoj odluci, neispunjavanje te obveze može dovesti do opoziva uvjetne osude.

Županija: Nemamo ugovor niti financiramo privatni dom

O aktualnoj situaciji pitali smo i Splitsko-dalmatinsku županiju. Iz Županije ističu kako je riječ o ustanovi privatnog osnivača te da nemaju nadležnost u daljnjem postupanju.

"Radi se o Domu privatnog osnivača i Splitsko-dalmatinska županija s tim Domom, kao uostalom i s drugim Domovima privatnih osnivača, nema nikakav ugovor, sporazum ili drugi oblik suradnje te ne primaju sredstva iz Županijskog proračuna", odgovorila nam je Helena Bandalović, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije.

HZSR: Među korisnicima nema osoba koje smo mi uputili

Hrvatskom zavodu za socijalni rad poslali smo pitanja o 34 osobe koje trenutačno borave u domu.

Zanimalo nas je ima li među njima korisnika kojima je pravo na smještaj u Domus Vitae priznato rješenjem Zavoda te, ako ih ima, je li pokrenut postupak njihova premještaja u druge odgovarajuće ustanove.

Iz Zavoda su nam odgovorili da takvih korisnika nema.

"Među trenutačnim korisnicima navedenog privatnog doma nema osoba kojima je pravo na uslugu smještaja u toj ustanovi priznato rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad", kratko su nam odgovorili.

To znači da, prema odgovoru HZSR-a, nitko od trenutačnih korisnika nije u Domus Vitae smješten na temelju njihova rješenja.

Ključno pitanje ipak ostaje što će biti s 34 osobe koje trenutačno borave u ustanovi ako zabrana rada bude provedena, odnosno tko je nadležan osigurati da korisnici ne ostanu bez odgovarajuće skrbi.

Pitanja o daljnjem postupanju, provedbi zabrane rada i sudbini trenutačnih korisnika poslali smo i nadležnom Ministarstvu. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.