Kako je carski torzo iz Salone zapravo napustio Dalmaciju? Zazidan u austrijskoj kući, pa prodan za 34,3 milijuna dolara

Nakon što je monumentalni rimski torzo iz antičke Salone 21. listopada na aukciji Sotheby'sa u New Yorku prodan za 34,3 milijuna dolara, ponovno se otvorilo pitanje kako je jedan od najvrjednijih spomenika pronađenih na području današnje Hrvatske završio u inozemstvu.

Odgovore donosi znanstveni rad Dražena Maršića sa Sveučilišta u Zadru, objavljen 2014. godine u časopisu Tusculum pod naslovom „O ikonografiji i atribuciji salonitanskoga lorikata”. Rad razjašnjava neobičan put skulpture, ali i upozorava na tvrdnje koje su se desetljećima ponavljale bez dovoljno dokaza.

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Austrijski kolekcionar kupio ga je u Splitu oko 1857. godine

Prema podacima koje je Maršić analizirao, mramorni torzo sredinom 19. stoljeća nabavio je austrijski kolekcionar Aloys Maximilian Neumann (1829. – 1906.) iz Graza.

Priča o njegovu dolasku u Austriju postala je poznata 2010. godine, kada je The New York Times, pozivajući se na obiteljsku predaju vlasnika, objavio da je Neumann kip kupio oko 1857. godine od jednog kolekcionara u Splitu. Prema informacijama koje je tada dobio, skulptura je prethodno pronađena u obližnjoj Saloni.

Važno je razlikovati obiteljsku predaju od dokumentiranih arheoloških činjenica. Nisu poznate točne okolnosti iskapanja ni izvorni vlasnički odnosi, a Maršićev rad ne donosi dokaz o službenoj zapljeni skulpture od strane austrijskih vlasti. Jednako tako, dostupni podaci ne dokazuju ni pod kojim je pravnim uvjetima skulptura napustila Dalmaciju.

Valja podsjetiti i na povijesnu činjenicu: 1857. godine Dalmacija je bila pod vlašću Austrijskog Carstva, dok je Austro-Ugarska Monarhija nastala tek 1867. godine.

Zazidali ga u kući kako bi ga sačuvali od pljačke

Posebno je neobična sudbina torza tijekom Drugoga svjetskog rata. Prema obiteljskoj priči koju prenosi Maršić, pred kraj rata Neumannovi nasljednici odlučili su vrijednu skulpturu sakriti od moguće pljačke.

Smjestili su je u uzak prostor između dvojih vrata koja su povezivala dvije prostorije, a zatim otvor zazidali i ožbukali. Ondje je torzo ostao skriven i praktički zaboravljen desetljećima.

Tek prilikom obnove zgrade u Grazu skulptura je ponovno otkrivena. Obitelj ju je 2010. ponudila na aukciji Sotheby'sa u New Yorku, gdje je prodana za 7,36 milijuna dolara. Šesnaest godina poslije njezina je cijena narasla na gotovo pet puta veći iznos.

Još jedan mit: Je li kip doista stajao u jednom od hramova Salone?

Zanimljivo je da znanstveni rad dovodi u pitanje još jednu često ponavljanu tvrdnju, koju navodi i Sotheby's – da je torzo izvorno stajao u jednom od dvaju hramova na salonitanskom forumu.

Maršić upozorava da za tako precizno određivanje mjesta pronalaska ne postoje pouzdani dokazi. Ta je pretpostavka nastala naknadnim interpretacijama ranijih arheoloških istraživanja.

Autor zaključuje da skulptura potječe iz Salone te da je vjerojatno bila postavljena na širem području foruma ili u njegovoj blizini. Međutim, nije moguće dokazati da je pronađena upravo u jednom od spomenutih hramova.

Štoviše, točan položaj salonitanskog foruma utvrđen je tek tijekom istraživanja tridesetih godina 20. stoljeća, mnogo desetljeća nakon što je torzo završio u Austriji.

Također, zbog nedostatka glave nije moguće sa sigurnošću utvrditi kojeg je rimskog cara skulptura prikazivala.

Priča o salonitanskom torzu zato je istodobno priča o iznimnoj vrijednosti dalmatinske antičke baštine i brojnim neodgovorenim pitanjima o njezinu odlasku iz zavičaja. Rekordna cijena postignuta u New Yorku ponovno je otvorila pitanje sudbine spomenika koji je prije gotovo 170 godina napustio Dalmaciju.