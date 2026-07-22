Kako je 27-godišnjak ostao bez gotovo 5 tisuća eura? Upisao je PIN kartice gdje ne treba

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećen 27-godišnjak.
Naime, oštećeni 27-godišnjak prijavio je da je 18. srpnja na mobilni uređaj zaprimio SMS poruku za koju je vjerovao da mu je poslala njegova banka. Nepoznata osoba dovela ga je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je i učinio. Ubrzo nakon toga s njegovog bankovnog računa skinut je novčani iznos od oko 4.890 eura.
Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.
Upozorenje građanima
- Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica,
- Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja,
- Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.),
- Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama,
- Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke.
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