Kako izgleda život osoba s autizmom? U Splitu će o tome progovoriti oni koji najbolje poznaju

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. listopada, Forum žena Gradske organizacije SDP-a Split organizira okrugli stol pod nazivom „Razumjeti različitost – čuvati mentalno zdravlje“, posvećen osobama iz spektra autizma, njihovim svakodnevnim izazovima te važnosti razumijevanja, prihvaćanja i društvene podrške.

Okrugli stol održat će se u ponedjeljak, 12. listopada 2026. godine, s početkom u 18.30 sati, u prostorijama Udruge Spektar, na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 4, na prvom katu, u Splitu.

O izazovima iz prve ruke

Cilj događaja je osvijestiti javnost o izazovima s kojima se svakodnevno susreću osobe iz spektra autizma i njihove obitelji te potaknuti bolje razumijevanje i prihvaćanje različitosti.

Na okruglom stolu sudjelovat će Matea Videk, magistra edukacijske rehabilitacije i predsjednica Udruge Spektar, roditelj djeteta iz spektra autizma te zaposlena osoba iz spektra autizma.

Razgovor će voditi Jelena Pavliša i Maja Krčum.

Kroz stručni osvrt i osobna iskustva sudionica i sudionika otvorit će se pitanja svakodnevnog života osoba iz spektra autizma, važnosti podrške obitelji i zajednice te prepreka koje mogu otežati njihovu društvenu uključenost.

Razumijevanjem i prihvaćanjem protiv predrasuda

Organizatori ističu kako je jedan od glavnih ciljeva okruglog stola pridonijeti smanjenju predrasuda prema osobama iz spektra autizma te ukazati na važnost očuvanja mentalnog zdravlja.

Poseban naglasak bit će stavljen na potrebu stvaranja okruženja u kojem se različitosti ne doživljavaju kao prepreka, nego se razumiju, prihvaćaju i poštuju.

Povezivanjem stručnih znanja i osobnih iskustava Forum žena GO SDP-a Split želi potaknuti otvoren razgovor o važnosti društvene uključenosti, međusobnog razumijevanja i podrške osobama iz spektra autizma i njihovim obiteljima.