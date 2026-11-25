Iza velikih sportskih pobjeda, medalja i rekorda kriju se godine rada, odricanja, borbe s pritiscima i suočavanja s neuspjesima. Koliko je na tom putu važna psihološka priprema i kako sačuvati mentalno zdravlje u svijetu sporta?

U Splitu će se u subotu, 28. studenoga 2026. godine, održati Dan psihologije sporta pod simboličnim nazivom „Glava u balunu?!“. Događanje će započeti u 15 sati na Kineziološkom fakultetu u Splitu, na adresi Teslina 6, a okupit će stručnjake iz područja sportske psihologije i neka od najpoznatijih imena hrvatskog sporta.

Organizatori događanja splitski su sportski psiholozi Vedrana Radić Brajnov ,Nataša Stefanovski i Ante Ivišić koji su u suradnji s Hrvatskom psihološkom komorom, odnosno njezinim Stručnim razredom za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja, te Kineziološkim fakultetom u Splitu pripremili sadržajan program namijenjen široj sportskoj zajednici.

U gradu koji se ponosi svojom sportskom tradicijom i brojnim vrhunskim sportašima, organizatori žele otvoriti prostor za razgovor o psihološkoj strani sporta, ali i istaknuti važnost stvaranja okruženja u kojem se uz sportske rezultate njeguju osobni razvoj, zadovoljstvo i mentalno zdravlje.

Kako sportaši doživljavaju pritisak i očekivanja? Kako treneri mogu poticati razvoj svojih sportaša, a istodobno brinuti o vlastitom mentalnom zdravlju? Kako roditelji mogu biti kvalitetna podrška svojoj djeci na njihovu sportskom putu? Samo su neka od pitanja kojima će se baviti sudionici ovog događanja.

Sportska psihologija izvan teorije

Program će kroz stručna predavanja, interaktivne radionice i panel raspravu povezati znanstvene spoznaje, iskustva sportskih psihologa i osobne priče vrhunskih sportaša.

Stručna predavanja održat će prof. dr. sc. Renata Barić, Dubravka Martinović, Ante Ivišić, Vedrana Radić Brajnov i Nataša Stefanovski, dok će kroz interaktivne radionice sudionici imati priliku aktivno se uključiti u rad na temama samopouzdanja, motivacije i razvojnog mindseta.

Poseban naglasak bit će na primjenjivosti psiholoških spoznaja u svakodnevnom sportskom okruženju te razumijevanju važnosti psihologije ne samo u postizanju vrhunskih rezultata nego i u cjelovitom razvoju sportaša.

Posebnu atrakciju predstavljat će panel-rasprava koja će okupiti rukometnu legendu Ivana Balića, proslavljenog košarkaša Roka Lenija Ukića, daljinsku plivačicu Dinu Levačić, paraolimpijca Ivana Mikulića i bivšeg kapetana Hajduka Gorana Milovića.

Kroz njihove osobne priče i iskustva publika će imati priliku zaviriti iza kulisa vrhunskog sporta. Govorit će se o izazovima sportskih karijera, pritiscima i očekivanjima, suočavanju s porazima, psihološkoj pripremi te lekcijama koje sportaši kroz godine nauče o sebi.

Organizatori pozivaju sportaše, trenere, roditelje, psihologe, kineziologe, studente, sportske djelatnike i sve zainteresirane građane da im se pridruže. Ulaz na događanje je slobodan.

Dan psihologije sporta prilika je da se u gradu koji toliko voli sport razgovara i o čovjeku koji stoji iza sportskog rezultata. Jer vrijednost sporta nije samo u onome što sportaš postigne, nego i u tome kakva osoba na tom putu postaje.