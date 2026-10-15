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Kako izgleda svijet bez jasnog vida? Na splitskoj Rivi edukativno obilježavanje Dana bijelog štapa

Građani su mogli doznati i kako pristupiti slijepoj osobi te joj ponuditi pomoć na primjeren, obziran i pristupačan način
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Županijska udruga slijepih Split organizirala je obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa, na splitskoj Rivi, s ciljem upoznavanja javnosti s poteškoćama na koje nailaze slabovidne osobe.

Ovim događanjem želi se građanima približiti svakodnevica slijepih osoba i osoba s oštećenjem vida, ali i skrenuti pozornost na prepreke s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Poseban naglasak bio je na važnosti pristupačnog okruženja, međusobnog uvažavanja, samostalnosti i stvaranja jednakih prilika za sve članove društva.

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Za posjetitelje su pripremljeni edukativni sadržaji koji su im omogućiti da iz prve ruke steknu bolji uvid u iskustva osoba s oštećenjem vida. Među njima su simulacijske naočale pomoću kojih su mogli doživjeti kako različiti stupnjevi i oblici oštećenja vida utječu na svakodnevno funkcioniranje.

Na štandu Udruge predstavljena su i pomagala koja slijepe osobe koriste u svakodnevnim aktivnostima. Posebna pozornost posvetila se obrazovanju slijepih i slabovidnih učenika i studenata te tehnologijama i pomagalima koja im olakšavaju učenje i omogućuju ravnopravnije sudjelovanje u obrazovnom sustavu.

Građani su mogli doznati i kako pristupiti slijepoj osobi te joj ponuditi pomoć na primjeren, obziran i pristupačan način. Organizatori su pripremili i posebno iznenađenje za sve koji posjete njihovo događanje.

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Ivan Tokić, predstavnik Županijske udruge slijepih Split, pojasnio nam je važnost ovakvih akcija.

''Danas se na splitskoj Rivi obilježio Međunarodni dan bijelog štapa, dan posvećen osobama s oštećenjem vida. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti javnosti o izazovima s kojima se slijepe i slabovidne osobe svakodnevno susreću te važnosti stvaranja pristupačnijeg i sigurnijeg okruženja za sve. Bijeli štap nije samo pomagalo u kretanju, već i simbol samostalnosti, neovisnosti i ravnopravnosti slijepih osoba u društvu. Akcija je bila jako posjećena, građani su mogli iskušati simulator i na neki način shvatiti kroz koje prepreke prolaze slabovidne osobe", pojasnio je Tokić.

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