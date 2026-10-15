Kako izgleda svijet bez jasnog vida? Na splitskoj Rivi edukativno obilježavanje Dana bijelog štapa

Županijska udruga slijepih Split organizirala je obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa, na splitskoj Rivi, s ciljem upoznavanja javnosti s poteškoćama na koje nailaze slabovidne osobe.

Ovim događanjem želi se građanima približiti svakodnevica slijepih osoba i osoba s oštećenjem vida, ali i skrenuti pozornost na prepreke s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Poseban naglasak bio je na važnosti pristupačnog okruženja, međusobnog uvažavanja, samostalnosti i stvaranja jednakih prilika za sve članove društva.

Za posjetitelje su pripremljeni edukativni sadržaji koji su im omogućiti da iz prve ruke steknu bolji uvid u iskustva osoba s oštećenjem vida. Među njima su simulacijske naočale pomoću kojih su mogli doživjeti kako različiti stupnjevi i oblici oštećenja vida utječu na svakodnevno funkcioniranje.

Na štandu Udruge predstavljena su i pomagala koja slijepe osobe koriste u svakodnevnim aktivnostima. Posebna pozornost posvetila se obrazovanju slijepih i slabovidnih učenika i studenata te tehnologijama i pomagalima koja im olakšavaju učenje i omogućuju ravnopravnije sudjelovanje u obrazovnom sustavu.

Građani su mogli doznati i kako pristupiti slijepoj osobi te joj ponuditi pomoć na primjeren, obziran i pristupačan način. Organizatori su pripremili i posebno iznenađenje za sve koji posjete njihovo događanje.

Ivan Tokić, predstavnik Županijske udruge slijepih Split, pojasnio nam je važnost ovakvih akcija.

''Danas se na splitskoj Rivi obilježio Međunarodni dan bijelog štapa, dan posvećen osobama s oštećenjem vida. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti javnosti o izazovima s kojima se slijepe i slabovidne osobe svakodnevno susreću te važnosti stvaranja pristupačnijeg i sigurnijeg okruženja za sve. Bijeli štap nije samo pomagalo u kretanju, već i simbol samostalnosti, neovisnosti i ravnopravnosti slijepih osoba u društvu. Akcija je bila jako posjećena, građani su mogli iskušati simulator i na neki način shvatiti kroz koje prepreke prolaze slabovidne osobe", pojasnio je Tokić.