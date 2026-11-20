Kako izgleda splitska kvir klupska scena, što njezinim sudionicima nedostaje i kakvu budućnost priželjkuju? Upravo se tim pitanjima bavi izložba Livable Lives umjetnika Krisa Komljenovića i Lane Lehpamer, otvorena 17. studenoga u Galeriji Kluba Kocka u splitskom Domu mladih. Izložba se može razgledati do 30. studenoga, a posjetitelje vodi kroz iskustva kvir zajednica Splita, Rijeke i Zagreba.

Izložba je nastala kao rezultat participativnog umjetničkog istraživanja provedenog kroz radionice s lokalnim kvir zajednicama u tri hrvatska grada. U središtu istraživanja nalazi se noćni život, ali ne samo kao prostor zabave i izlazaka, nego i kao mjesto susreta, slobodnog izražavanja, stvaranja identiteta i povezivanja zajednice.

Umjetnici su kroz razgovore i zajednički rad sa sudionicima pokušali istražiti kako se klupska kultura mijenja, što joj nedostaje i kakve bi prostore njezini sudionici željeli stvarati u budućnosti.

Što zapravo znači siguran prostor?

„Što su safe prostori zapravo? Tko posjeduje te prostore? Što drži ili ne drži community? Što nam treba? Što možemo raditi jedni za druge?”, neka su od pitanja koja su Kris Komljenović i Lana Lehpamer postavljali tijekom radionica.

Umjesto gotovih odgovora, sudionike su poticali na razmjenu iskustava, sjećanja i ideja te zajedničko promišljanje budućnosti kvir klupske kulture.

„Meni je nekako bitno postaviti pitanja, više nego dati odgovore. Ideja je da i drugi ljudi dolaze do zaključaka i da se svi zajedno osnaže raditi nešto što vole”, istaknula je Lana Lehpamer.

Cilj istraživanja, dakle, nije bio samo zabilježiti postojeće stanje klupske scene, nego i potaknuti zajednicu da aktivno sudjeluje u oblikovanju njezine budućnosti.

Izložba kroz tri doba dana

Posebnost izložbe Livable Lives njezin je postav podijeljen u tri cjeline, odnosno tri doba dana – Day, Dusk i Night.

Posjetitelji mogu razgledati fotografsku dokumentaciju radionica, priče i različite objekte nastale tijekom istraživanja.

Na taj način izložba postaje svojevrstan umjetnički arhiv koji, osim što čuva iskustva i sjećanja sudionika, otvara prostor za zamišljanje novih oblika zajedništva i klupske kulture.

O splitskoj kvir sceni i na KLFM radiju

O istraživanju, iskustvima rada s lokalnim zajednicama te aktualnom stanju splitske kvir klupske scene bit će riječi i u emisiji Queer u eteru na KLFM radiju.

Kris Komljenović i Lana Lehpamer razgovarali su s članovima splitske drag scene Benrime i Sapfa Drag Kokošinjac, a razgovor će se emitirati u ponedjeljak, 30. studenoga, s početkom u 17 sati.

Izložba otvorena do kraja studenoga

Svi zainteresirani izložbu mogu pogledati u Galeriji Kluba Kocka, smještenoj u Domu mladih na adresi Ulica slobode 28 u Splitu.

Izložba je otvorena radnim danom od 17 do 20 sati, zaključno s 30. studenoga.

Livable Lives dio je programske linije qIZLOŽBE koju provodi kolektiv queerANarchive uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija te Grada Splita. Rad kolektiva financijski podržava Zaklada Kultura nova, a izložba je realizirana u suradnji s Koalicijom udruga mladih.