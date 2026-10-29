Kako ispravno zbrinuti iskorišteno ulje od kuhanja? 'Držite ga podalje pod svaku cijenu'

Bez obzira na to kuhate li s maslinovim, biljnim ili suncokretovim uljem, nakon završetka kuhanja često vam može ostati nešto viška. I dok se izlijevanje ostataka ulja u sudoper može činiti kao jednostavno rješenje, to zapravo može uzrokovati začepljenja i druge probleme s vodovodom, piše Express.

Međutim, ponekad može biti nejasno koji je ispravan način zbrinjavanja ostataka ulja za kuhanje. Stručnjaci za otpad objasnili su što biste zapravo trebali učiniti kada odlažete ulje i svi su rekli istu stvar.

Martin Garbutt, voditelj tehničkog upravljanja u tvrtki Ding, rekao je: "Masti i ulja su među najčešćim uzročnicima začepljenja kućnih odvoda. Iako u njega ulaze kao tekućine, one se zgusnu kako se hlade. To uzrokuje njihovo nakupljanje i lijepljenje s unutarnje strane cijevi te tako sužavaju prolaz vodi i stvaraju začepljenja".

Kako se riješiti ulja za kuhanje?

Umjesto toga, preporučio je da pustite masti ili ulja da se potpuno ohlade i stvrdnu prije nego što ih odložite u kućni otpad.

Ispravan način zbrinjavanja za većinu kućanstava je pustiti ulje da se potpuno ohladi, uliti ga u zatvorenu posudu (kao što je originalna boca ili staklenka) i odložiti u kantu za miješani komunalni otpad. Mnoga lokalna vijeća i reciklažna dvorišta, također, prihvaćaju ulje za kuhanje kako bi se recikliralo u biodizel.

Martinove savjete ponavlja i Chris Houghton, stručnjak za kućanstvo u HomeServeu, koji je rekao: "Pravilno odlaganje ulja je jednostavno. Pustite ga da se potpuno ohladi u tavi, zatim ga ulijte u posudu koja se može zatvoriti, poput stare staklenke ili boce, zavrnite poklopac i bacite u kantu za miješani otpad".

"Za male količine, jednostavno obrišite tavu kuhinjskim papirom i bacite ga u smeće. Ako imate veliku količinu, na primjer nakon korištenja friteze, većina reciklažnih dvorišta primit će iskorišteno ulje za kuhanje, stoga provjerite web stranicu svoje lokalne uprave".

Kako ulje za kuhanje oštećuje vodovod i kanalizaciju?

Chris je, također, istaknuo da nepravilno odlaganje ulja ne utječe samo na vaš dom.

"Vruće ulje izgleda bezopasno jer je tekuće, ali čim se ohladi u cijevima, ono se zgušnjava i stvrdnjava, oblažući unutrašnjost cijevnog sustava. Ostaci hrane i drugi otpad se potom lijepe za njega, a s vremenom to prerasta u začepljenje", rekao je, prenosi Net.

Čak i male količine se stvrdnjavaju hlađenjem i kombiniraju s drugim otpadom u cijevima kako bi formirale goleme nakupine masnoće, što je jedan od najskupljih i najštetnijih problema s kojima se suočava kanalizacijska infrastruktura.

"Nakon što prođe vaš posjed, ta ista masnoća se u kanalizaciji spaja s vlažnim maramicama i drugim otpadom stvarajući masne sante, koje mogu uzrokovati vraćanje otpadnih voda u domove i na ulice", upozorio je.

Otpadno ulje negativno utječe na okoliš

Čišćenje samo jednog začepljenog odvoda može koštati tisuće, a utjecaj na okoliš ako ulje dospije u vodotoke je značajan.

Slažući se s obojicom stručnjaka, Jamie Campbell, operativni direktor u Kane Enviro, također je dodao: "Iskorišteno ulje za kuhanje nikada ne bi smjelo ići niz sudoper".

"Za veće količine, specijalizirane službe za prikupljanje otpadnog ulja preuzet će ga i komercijalno preraditi. Ključna poruka je jednostavna: držite ga podalje od odvoda pod svaku cijenu", upozorio je.