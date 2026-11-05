Kako funkcionira ventilacijski sustav i zašto je svjež zrak važan i kada su prozori zatvoreni?

Zatvoreni prozori, grijanje i sve manje prirodnog prozračivanja tijekom hladnijih mjeseci mogu utjecati na kvalitetu zraka u našim domovima. Iako o zraku najčešće razmišljamo tek kada prostor postane zagušljiv ili se na prozorima pojavi kondenzacija, pravilna izmjena zraka važna je tijekom cijele godine. Kako funkcioniraju suvremeni ventilacijski sustavi i na koji način mogu pomoći u stvaranju ugodnijeg životnog prostora?

Što se događa sa zrakom u zatvorenom prostoru?

Tijekom dana u domu se neprestano stvaraju vlaga i različite čestice koje utječu na kvalitetu unutarnjeg zraka. Kuhanje, tuširanje, sušenje rublja i sam boravak ukućana povećavaju količinu vlage u prostoru. Istovremeno se mogu nakupljati neugodni mirisi i drugi onečišćivači.

U toplijem dijelu godine prostor često prozračujemo otvaranjem prozora. Međutim, kada stignu hladniji dani, prozore otvaramo kraće i rjeđe kako bismo sačuvali toplinu. Ako izmjena zraka nije dovoljna, višak vlage može se zadržavati u prostoru, a na hladnijim površinama može doći do kondenzacije. Dugotrajno zadržavanje vlage može stvoriti uvjete pogodne za razvoj plijesni.

Upravo zato ventilacija nije samo pitanje svježine, već i važan dio upravljanja kvalitetom zraka i vlagom u domu.

Kako zapravo radi ventilacijski sustav?

Osnovna je zadaća ventilacijskog sustava osigurati izmjenu zraka u unutarnjem prostoru. Ovisno o vrsti sustava, ustajali zrak odvodi se iz prostorija, a svježi vanjski zrak dovodi se u unutrašnjost.

Kod sustava koji omogućuju kontinuiranu ventilaciju taj se proces odvija redovito, bez potrebe da ukućani stalno otvaraju prozore.

Suvremeni sustavi mogu uključivati i filtraciju dovodnog zraka, čime se smanjuje ulazak određenih čestica iz vanjskog okoliša. Sustavi s rekuperacijom dodatno omogućuju prijenos topline između odvodnog i dovodnog zraka, čime se smanjuju toplinski gubici povezani s ventilacijom.

Važno je pritom razumjeti da ventilacija i grijanje imaju različite uloge. Grijanje održava željenu temperaturu, dok ventilacija osigurava izmjenu zraka. Kada su potrebe za grijanjem i prozračivanjem pravilno usklađene, moguće je postići ugodniji unutarnji prostor bez nepotrebnog odricanja od komfora.

Ventoterm – svjež zrak kao dio svakodnevnog života

Rješenja poput ventilacijskih sustava Ventoterm namijenjena su kontinuiranoj izmjeni zraka u domu. Sustavi rade 24 sata dnevno, dovode svježi vanjski zrak i odvode ustajali zrak iz prostora, a opremljeni su i antialergijskim filtrima.

Takav način prozračivanja posebno je koristan tijekom jeseni i zime, kada se zbog hladnijih temperatura prozori rjeđe otvaraju. Kontinuirana izmjena zraka može pomoći u smanjenju zadržavanja viška vlage i neugodnih mirisa, dok odgovarajuća filtracija pridonosi kvaliteti dovodnog zraka.

Pritom je važno naglasiti da učinkovitost u kontroli vlage ovisi i o uvjetima u objektu, intenzitetu stvaranja vlage te pravilnom odabiru i podešavanju sustava. Ventilacija nije zamjena za sanaciju postojećih prodora vode ili građevinskih problema, ali je važan dio kvalitetnog upravljanja zrakom u prostoru.

Ugradnja bez dugotrajnog ometanja svakodnevnog života

Jedna od važnih stavki pri odabiru ventilacijskog rješenja jest i sama izvedba ugradnje. Ventoterm korisnicima nudi besplatan obilazak objekta kako bi se procijenile potrebe prostora i odabralo odgovarajuće rješenje.

Ugradnja po principu „ključ u ruke” može se završiti u jednom danu, ovisno o karakteristikama objekta i opsegu radova. Time se korisnicima omogućuje jednostavniji put do sustava koji se uklapa u njihove životne navike i potrebe doma.

Dom u kojem se dobro diše tijekom cijele godine

O kvaliteti zraka često počinjemo razmišljati tek kada osjetimo ustajalost, primijetimo kondenzaciju ili se pojave neugodni mirisi. No, pravilna izmjena zraka važna je i onda kada problem nije vidljiv.

Razumijevanje načina rada ventilacijskih sustava pomaže nam da lakše prepoznamo njihove prednosti i važnost u suvremenim domovima. Jer ugodan životni prostor ne čine samo odgovarajuća temperatura i lijepo uređenje, već i zrak koji svakodnevno udišemo.

Ventoterm – kontinuirana izmjena zraka za ugodniji dom, tijekom cijele godine.

Za besplatnu procjenu I izvid javite se na 0800 45 00, mailom na info@ventoterm.com ili putem obrasca na www.ventoterm.com.