Kako dijeliti struju sa susjedima i smanjiti račune? Pokret Otoka organizira besplatno predavanje, evo kako se prijaviti

Imate solarnu elektranu i proizvodite više električne energije nego što trošite? Živite u stanu i nemate vlastiti krov za postavljanje solarnih panela? Ili ste obrtnik koji želi smanjiti troškove električne energije? Odgovore na ova i brojna druga pitanja donosi besplatno online predavanje koje organizira Pokret Otoka.

U utorak, 27. listopada 2026. godine, od 10 do 12 sati, putem platforme Zoom održat će se besplatni webinar pod nazivom "Kako dijeliti struju sa susjedima i smanjiti račun za električnu energiju?". Predavanje je namijenjeno građanima, stanarima višestambenih zgrada, vlasnicima solarnih elektrana, obrtnicima i malim poduzetnicima koji žele saznati više o mogućnostima zajedničkog korištenja električne energije i smanjenja troškova.

Može li se višak proizvedene struje podijeliti sa susjedima?

Jedna od glavnih tema predavanja bit će mogućnost dijeljenja električne energije među korisnicima, odnosno pitanje mogu li vlasnici solarnih elektrana višak proizvedene energije ustupiti drugim kućanstvima ili korisnicima.

Sudionici će doznati tko u Hrvatskoj trenutačno može sudjelovati u dijeljenju električne energije, koje mogućnosti imaju građani bez vlastitog krova te kako se energija raspoređuje među članovima energetskih zajednica.

Posebna pozornost posvetit će se mjerenju i obračunu potrošnje, potrebnoj dokumentaciji te podacima koje korisnici moraju osigurati kako bi započeli s dijeljenjem energije. Bit će riječi i o promjenama propisa i prakse tijekom 2026. godine, kao i o preprekama koje još uvijek otežavaju primjenu ovakvih modela u Hrvatskoj.

Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen

Webinar će se održati putem Zooma, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Zainteresirani građani trebaju se prethodno prijaviti jer je broj mjesta ograničen.

Prijave su dostupne putem online obrasca na ovoj poveznici. Predavanje se održava u okviru projekta ETO ENERGO KOMPAS, čiji je nositelj Pokret Otoka, dok je projektni partner Centar za kulturu življenja i razvoj – EPOKRET. Medijsku podršku pruža portal ZGRADOnačelnik.hr. Projekt sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.