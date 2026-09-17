Kako čuvati maslac u hladnjaku?

Mnogi nakon rezanja komada maslaca jednostavno preklapaju originalni omot i vraćaju ga u hladnjak. Iako je to uobičajena praksa, nije najbolji način za njegovo čuvanje. Izloženi rub maslaca u hladnjaku s vremenom može promijeniti boju i teksturu, no još je važnije kako kontakt sa zrakom utječe na njegovu kvalitetu. Chef Jim Arrowgros ističe da takvo skladištenje može imati neželjene posljedice, piše Taste.

Zašto maslac ne treba ostavljati otvorenim?

Iako Arrowgros ne tvrdi da maslac postaje opasan čim ga se ostavi odmotanog, kontakt sa zrakom definitivno utječe na kvalitetu, miris i okus, a s vremenom uzrokuje i užeglost. "Užeglost nastaje kada masnoće u hrani stvaraju 'slobodne radikale', koji zatim proizvode kemijske spojeve poznate kao peroksidi, aldehidi i ketoni. To je lančana reakcija zbog koje hrana poprima miris i okus truljenja, a ponekad može podsjećati i na odstranjivač laka za nokte", kaže on, prenosi Index.

Jednostavnije rečeno, masti i ulja prolaze kroz kemijski raspad koji rezultira neugodnim mirisima i okusima. Jim pojašnjava da do tog raspada dolazi jer su slobodni radikali uglavnom nestabilni atomi kisika kojima nedostaje točan broj elektrona. Zbog toga oni pokušavaju postići stabilnost tako što kradu elektron od bilo čega s čime dođu u dodir.

"To onda mijenja kemijski sastav tvari za koju su se vezali", kaže i dodaje da što je veća površina maslaca izložena zraku, to je veći rizik od užeglosti. Zato jednostavno preklapanje originalnog omota preko odrezanog dijela nije dovoljna zaštita.

Kako pravilno čuvati maslac?

Srećom, rješenje je jednostavno. Zamotajte ga čvrsto kako biste smanjili površinu koja je u dodiru s kisikom. Možete koristiti originalno pakiranje, osobito ako je riječ o foliji, ali samo pod uvjetom da je čvrsto priljubljeno uz maslac. Nije naodmet ostatak maslaca dodatno zamotati aluminijskom folijom ili ga staviti u hermetički zatvorenu posudu, a zatim ga spremite u hladnjak.

Izbjegavajte vrata hladnjaka jer su njegov najtopliji dio. Maslac je najbolje držati na gornjim ili srednjim policama, gdje je temperatura ujednačena i umjerena te manje podložna promjenama. No, maslac vrlo lako upija mirise iz hladnjaka - zato ga držite podalje od namirnica intenzivnog mirisa poput luka ili češnjaka.