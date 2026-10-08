Kako će izgledati zgrade uz Tursku kulu? Splićani, javite se na javnu raspravu, najavljeni arheološki park, garaža i nova gradnja

Budućnost Turske kule od danas nije samo tema urbanista i gradske uprave. U četvrtak, 8. listopada, počela je javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Turska kula s kontaktnim područjem”, koja traje do 9. studenoga. Građani u tom razdoblju mogu pregledati predložena rješenja i dostaviti svoje primjedbe.

Riječ je o prostoru između Ulice Hrvatske mornarice, Zrinsko-frankopanske, Puta Supavla i sportskog kompleksa Park mladeži. Njegovo uređenje ne odnosi se samo na park: u istoj se cjelini susreću zelenilo, kulturna baština, promet, parkiranje i mogućnost nove stambene i poslovne izgradnje. Upravo zato ovaj plan ima značenje šire od samog susjedstva Turske kule.

Zeleni prostor za svakodnevni život, a ne samo još jedna gradska vizura

Grad je u rujanskom predstavljanju urbanističkih projekata najavio da bi Turska kula trebala dobiti uređenije javne prostore, dodatno zelenilo i arheološki park, uz koncept Park & Walk i novu prometnu infrastrukturu. Predstavljena je kao prostor koji bi trebao postati svojevrsni zeleni dnevni boravak građana.

Za Splićane bi vrijednost takvog uređenja bila vrlo konkretna: ugodnije mjesto za šetnju, boravak s djecom, rekreaciju ili predah. Pritom uspjeh projekta ne bi trebalo mjeriti samo izgledom novih sadržaja, nego i jednostavnim pitanjima: može li se parku lako pristupiti, ostaje li dovoljno hlada i zelenila te tko će se brinuti o njegovu redovitom održavanju?

Arheološki park o kojem smo već pisali dobiva važan planski korak

Dalmacija Danas o planiranom arheološkom parku oko crkve sv. Trojice detaljno je pisala 10. kolovoza ove godine. Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić tada nam je potvrdila namjeru njegova uređenja, ali i naglasila da budućnost projekta ovisi o donošenju UPU-a Turske kule. Navela je i da je Arheološki muzej iskazao spremnost za istraživanje i prezentaciju lokaliteta.

Dorčić je tada izvijestila da je Grad očistio prostor i uklonio nagomilani glomazni otpad. Upozorila je i na vlasničku sliku: zemljište je većinom gradsko, ali postoje i privatni vlasnici. Otvaranje javne rasprave zato je važan pomak u postupku, no samo po sebi još ne znači početak uređenja arheološkog parka.

Arheologinja Maja Petrinec, muzejska savjetnica Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, u razgovoru za naš portal objasnila je iznimnu vrijednost crkve: riječ je o ranosrednjovjekovnoj građevini šesterolisnog oblika, jednom od najprepoznatljivijih tipova predromaničke arhitekture. Najstariji pisani spomen njezina imena potječe iz 11. stoljeća, kada se pojavljuje kao Terra Trinitatis.

Na lokalitetu su pronađeni i tragovi starije građevine te ulomci oltarne pregrade s pleternim ukrasima i uklesanim tekstom, koji se čuvaju u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika. To pokazuje zašto se ovdje ne govori samo o uljepšavanju okoliša jedne crkvice, nego o mogućnosti predstavljanja više slojeva splitske prošlosti.

Uređen arheološki park mogao bi taj prostor približiti školama, građanima i posjetiteljima. Za Split bi to bila prilika da dio svoje povijesti izvan Dioklecijanove palače učini vidljivijim i dostupnijim, ali bez gubitka sakralnog karaktera samog spomenika.

Nova garaža trebala bi zadržati dio automobila prije centra

Prometni dio priče povezan je s projektom Park & Walk Turska kula. Prema službenoj najavi Grada Splita od 28. kolovoza, na toj je lokaciji predviđeno 594 parkirnih mjesta. Projekt uključuje i povezivanje Puta Glavičina s Putom Supavla, čime bi se poboljšao pristup ovom dijelu grada.

Namjera je omogućiti vozačima da ostave automobil prije ulaska u središte Splita, a putovanje nastave pješice, biciklom ili javnim prijevozom. U širem paketu najavljeni su javni bicikli, punionice, električni autobusi i digitalno povezivanje parkiranja s prijevozom.

Grad je za projekte na Turskoj kuli i Lovrincu zajedno objavio vrijednost od oko 80 milijuna eura, uz 64,8 milijuna eura bespovratnih sredstava. Važno je razlikovati taj zajednički prometni paket od ukupnog uređenja Turske kule: navedeni iznos nije cijena arheološkog parka ni cijelog UPU-a. Prema istoj kolovoškoj najavi, prvi radovi na prometnim projektima očekuju se nakon ljeta 2027. godine.

Za građane će, međutim, konačan učinak ovisiti i o onome što prati garažu: cijeni parkiranja, sigurnim pješačkim pravcima i kvaliteti prijevozne veze prema odredištu. Sama nova parkirna mjesta nisu isto što i jednostavnije svakodnevno putovanje.

Uz Put Supavla predviđa se i nova gradnja

Turska kula ne planira se isključivo kao zelena i kulturna zona. Grad je ranije najavio i nove sadržaje uz Put Supavla, u skladu s važećim Generalnim urbanističkim planom, koji bi promijenili izgled sjevernog ruba ovog područja. Najavljeno je i povezivanje Puta Supavla s Ulicom Hrvatske mornarice preko Puta Glavičina.

Odnos nove gradnje i postojećeg parka zato je jedno od ključnih pitanja za javnu raspravu. Koliko će prostora ostati za zelenilo, kako će izgledati pristupi parku i kakvo će prometno opterećenje donijeti novi sadržaji? To su pitanja koja zaslužuju jednaku pozornost kao i najave garaže ili arheološkog parka.

Plan još nije usvojen: sada je vrijeme za pitanja i primjedbe

Otvaranje javne rasprave ne znači da je plan već donesen niti da svi najavljeni zahvati odmah kreću u izvedbu. Urbanistički plan određuje detaljniju namjenu prostora i uvjete njegova uređenja, a nakon javne rasprave slijedi nastavak postupka donošenja. O planu na kraju odlučuje Gradsko vijeće.

Javno izlaganje održat će se 15. listopada u 11 sati u Gradskoj upravi, Obala kneza Branimira 17. Ondje je moguć i javni uvid radnim danom od 8 do 15 sati. Prema službenoj obavijesti, prijedlog je objavljen i na gradskim mrežnim stranicama te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Primjedbe se mogu iznijeti na javnom izlaganju, poslati nadležnom gradskom Upravnom odjelu na adresu Gradske uprave ili e-poštom na pisarnica@split.hr, najkasnije 9. studenoga. Moraju biti čitko napisane i sadržavati ime, prezime i adresu pošiljatelja; zakašnjele i nepotpune primjedbe neće se uzimati u obzir.

Za Splićane je ovo prilika da o budućnosti Turske kule govore dok se rješenja još razmatraju. Jer konačno pitanje nije samo što će se ondje izgraditi, nego kakav će prostor građani dobiti za svakodnevni život.