Kakav ždrijeb čeka Hrvatsku? Projekcije otkrile paklenu rutu do finala SP-a

Nakon što je uvodni poraz hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu ugasio nadu za prvim mjestom skupine L, krenule su projekcije mogućeg raspleta skupine i potencijalnih protivnika u nokaut-fazi. Iako plasman još nije matematički potvrđen, optimizam oko prolaska u drugi krug i dalje je vrlo izražen.

Prema trenutačnim procjenama, Engleska bi trebala završiti na prvom mjestu skupine L, čime bi si osigurala povoljniji put u šesnaestini finala. Hrvatska se, pak, u tim scenarijima sve češće smješta na drugo mjesto, što automatski znači znatno zahtjevnijeg protivnika već u prvoj eliminacijskoj utakmici.

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Analitička stranica Football Meets Data objavila je svoje izračune prema kojima bi Vatrene u drugom krugu čekala drugoplasirana reprezentacija skupine K — a to je, prema njihovoj projekciji, Portugal.

Time bi izazovi za Hrvatsku tek započeli. U slučaju prolaska protiv Portugala, put u osmini finala vodio bi na pobjednika dvoboja Španjolske i Austrije.

S obzirom na renome i aktualni status europskog prvaka, realnije je očekivati Španjolce, što bi značilo da bi Hrvatska za novi veliki rezultat na Mundijalu morala izbaciti čak dva europska nogometna giganta.

Naravno, sve ove kombinacije i dalje su podložne promjenama. Hrvatska još nije osigurala prolazak skupine, kao ni reprezentacije koje se spominju u kasnijim fazama natjecanja.

Ipak, čak i ako se ostvari ovaj, „na papiru“ najteži mogući scenarij, Vatreni nisu bez izgleda — povijest je već pokazala da se Hrvatska zna nositi s najvećima, piše Gol.hr.