Kakav uspjeh! Božićno selo obitelji Lučić u društvu europskih velikana: Stiglo prestižno priznanje, uz bok Baselu i Baia Mareu

Dalmacija ima ogroman razlog za ponos! Ono što je godinama raslo iz obiteljske ljubavi prema Božiću, tradiciji i rodnom kraju sada je dobilo jedno od najljepših međunarodnih priznanja koje neka blagdanska manifestacija može poželjeti. Božićno selo u zaseoku Nart, u Gornjem Docu, podno Mosora, postalo je razlog zbog kojega se ime Omiša našlo među europskim božićnim pobjednicima za 2027. godinu.

Prestižnu titulu Europsko božićno selo 2027. (European Village of Christmas) Omiš je osvojio zahvaljujući projektu obitelji Lučić, koji je međunarodni žiri prepoznao kao izniman primjer očuvanja lokalne baštine, obiteljskog zajedništva, održivosti i autentičnog božićnog duha.

Odluka je službeno objavljena 10. studenoga na stranicama organizacije European Capital of Christmas, a uz Omiš su proglašena još dva velika europska pobjednika: Basel u Švicarskoj, koji je ponio titulu Europske prijestolnice Božića, te Baia Mare u Rumunjskoj, proglašen Europskim božićnim gradom.

Tri različite kategorije, tri pobjednika i jedna zajednička europska božićna pozornica. A među njima – naša mala, ponosna Poljica!

Od zaseoka s 11 stanovnika do europskog priznanja

Možda najljepši dio ove priče krije se u činjenici da Nart, zaseok u povijesnim Poljicima, ima svega 11 stalnih stanovnika. Upravo je taj podatak posebno istaknut u službenom obrazloženju europske nagrade.

Obitelj Lučić tijekom godina pretvorila je svoj kraj u spektakularan božićni svijet koji danas privlači desetke tisuća posjetitelja. Prema podacima objavljenima u europskoj prijavi, Božićno selo prostire se na gotovo 40.000 četvornih metara, a kroz njega prolazi oko dva kilometra osvijetljenih staza.

Poseban prizor stvara više od pet milijuna LED lampica, kojima su ukrašeni stabla, kameni zidovi, staze i brojni dijelovi ovog jedinstvenog prostora. Tijekom adventskog razdoblja Božićno selo posjeti približno 70.000 ljudi.

Za usporedbu, riječ je o tisućama puta većem broju posjetitelja od broja stalnih stanovnika zaseoka u kojemu je sve nastalo.

Ipak, ono što Božićno selo u Gornjem Docu izdvaja od brojnih sličnih manifestacija nije samo raskošna rasvjeta. Riječ je o projektu u kojemu se dalmatinski krajolik, obiteljska upornost i lokalna tradicija stapaju u jedinstven doživljaj.

Europa prepoznala klapsku pjesmu, Poljičku knežiju i dalmatinsku tradiciju

Posebno je zanimljivo što međunarodni žiri nije vrednovao samo impresivne brojke i blagdansku dekoraciju. U obrazloženju priznanja naglašena je i snažna povezanost projekta s kulturnom i povijesnom baštinom Poljica.

Božićno selo