Kakav ulov hrvatske policije: Zaplijenjeno gotovo 45 kilograma droge, uhićen 53-godišnjak

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave primorsko-goranske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci, policija je 23. srpnja provela pretrage domova i drugih prostorija te osobnog automobila kojima se osumnjičeni koristi na širem riječkom području.
Tijekom pretraga pronađena je i oduzeta veća količina droge i opreme. Policija je zaplijenila:
- 4.108 grama hašiša,
- 16.932 grama marihuane,
- 23.875 grama amfetamina,
- 10 grama kokaina,
- jednu digitalnu vagu.
Ukupno je pronađeno gotovo 45 kilograma različitih vrsta droge.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 53-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave primorsko-goranske.
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