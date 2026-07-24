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Kakav ulov hrvatske policije: Zaplijenjeno gotovo 45 kilograma droge, uhićen 53-godišnjak

Policija je tijekom pretrage doma, drugih prostorija i automobila pronašla više vrsta droge, među kojima gotovo 24 kilograma amfetamina

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave primorsko-goranske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci, policija je 23. srpnja provela pretrage domova i drugih prostorija te osobnog automobila kojima se osumnjičeni koristi na širem riječkom području.

Tijekom pretraga pronađena je i oduzeta veća količina droge i opreme. Policija je zaplijenila:

  • 4.108 grama hašiša,
  • 16.932 grama marihuane,
  • 23.875 grama amfetamina,
  • 10 grama kokaina,
  • jednu digitalnu vagu.

Ukupno je pronađeno gotovo 45 kilograma različitih vrsta droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 53-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave primorsko-goranske.

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