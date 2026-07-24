Kakav ulov hrvatske policije: Zaplijenjeno gotovo 45 kilograma droge, uhićen 53-godišnjak

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave primorsko-goranske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci, policija je 23. srpnja provela pretrage domova i drugih prostorija te osobnog automobila kojima se osumnjičeni koristi na širem riječkom području.

Tijekom pretraga pronađena je i oduzeta veća količina droge i opreme. Policija je zaplijenila:

4.108 grama hašiša,

16.932 grama marihuane,

23.875 grama amfetamina,

10 grama kokaina,

jednu digitalnu vagu.

Ukupno je pronađeno gotovo 45 kilograma različitih vrsta droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 53-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave primorsko-goranske.