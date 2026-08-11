Kakav Split želimo do 2029.? Građani mogu sudjelovati u izradi Plana upravljanja destinacijom

Grad Split i Turistička zajednica grada Splita pozivaju predstavnike zainteresirane javnosti da sudjeluju u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja destinacijom (grad) Split za razdoblje 2026. – 2029. (dalje u tekstu: Plan) te da najkasnije do 10. rujna 2026. godine, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Plan kako bi se isti mogli uvrstiti u postupku donošenja, tj. usvajanja Plana.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja se mogu dostaviti na propisanom obrascu, koji se nalazi u privitku ovog poziva. Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 10. rujna 2026. godine na adresu elektronske pošte duje@visitsplit.com ili na adresu Turistička zajednica grada Splita, Obala Hrvatskog narodnog preporoda 9, 21000 Split, s naznakom: „Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja destinacijom (grad) Split za razdoblje 2026. – 2029.“

Opis savjetovanja: Plan upravljanja destinacijom je planski dokument za razvoj održive destinacije. Primarna mu je svrha osigurati razvoj destinacije u smjeru održivosti u skladu s aktima strateškog planiranja, prostornim planovima, planom upravljanja kulturnim dobrima i drugim važećim planovima i propisima. Sukladno Zakonu o turizmu (NN 156/23) izrađuje ga turistička zajednica (lokalna i regionalna) za područje jedne ili više lokalnih ili regionalnih turističkih zajednica. Planom se određuje smjer razvoja destinacije s ciljem poboljšanja iskustva posjetitelja, zaštite prirodnih i kulturnih dobara i dobrobiti lokalne zajednice.

"Molimo predstavnike zainteresirane javnosti da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja destinacijom grad Split za razdoblje 2026. – 2029. tako da dostave svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na propisanom obrascu.

Savjetovanje je otvoreno do 10. rujna 2026. godine.

Napomena: Nakon završetka postupka savjetovanja s javnošću, objavit će se „Izvješće o provedenom postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja destinacijom (grad) Split za razdoblje 2026. – 2029.“, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Izvješće o provedenom postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja destinacijom (grad) Split za razdoblje 2026. – 2029. priložit će se uz Plan te dostaviti Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Splita, koje donosi odluku o upućivanju prijedloga plana upravljanja destinacijom na usvajanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, odnosno Gradskom vijeću Grada Splita.

Ako ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni u „Izvješću o provedenom postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja destinacijom (grad) Split za razdoblje 2026. – 2029.“, molimo Vas da to jasno istaknete prilikom slanja obrasca", poručili su iz Grada Splita.