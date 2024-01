KAKAV ŠOK ZA VOZAČE Poskupljenje autoosiguranja možda i do 50 posto?

S novom godinom stižu i promjene u cijenama svih vrsta autoosiguranja. Naime, s novim zakonom poskupjet će premije, ali donosi i veću zaštitu za vozače. Promjene se odnose i na autoservisere, javlja HRT.

Prometni stručnjak prof. Željko Marušić rekao je jutros u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" da je novi zakon trebalo donijeti, ali ne u ovakvom obliku.

"Mislim da je ovo napravljeno ishitreno", kazao je.

"Ovo je bio koordiniran i dobar pritisak određenih interesnih skupina", smatra Marušić.

"Poskupljenje će biti od 20, 30, možda i do 50 posto"

"Ako smo dosad imali lobi autoosiguranja, sad su tu serviseri, odvjetnici i to se poklopilo s potrebom da se zbog Rimčevih zasad poprilično imaginarnih robotaksija donese novi zakon", rekao je.

Naglasio je da će sad većina plaćati više, a pogotovo najugroženiji, poput umirovljenika koji, kako je istaknuo, manje voze i voze manje rizično.

"Poskupljenje će biti od 20, 30, možda i do 50 posto", rekao je Marušić.

Što se tiče sigurnosti u prometu, profesor je kazao kako već dugo zagovara tvrdnju da je izvjesnost kažnjavanja najvažnija.

"Kad to poboljšamo, bit će manje stradalih. I ovaj novi sustav koji se uvodi, "Crocodile 2 Croatia", više kamera - to je put prema povećanju sigurnosti. Dakle, manje izvjesnosti da ćete proći bez kazne, da se vozači počnu, uvjetno rečeno, plašiti kršiti prometne propise - to će pridonijeti sigurnosti", zaključio je Marušić.