Kakav rasplet srpnja: Danas jaka bura, u nedjelju jako jugo pa neverini pa povratak izraženih vrućina

Senj je s 32 stupnja jučer bio najtopliji u zemlji, a preko 30 još su službeno zabilježili Zadar, Šibenik, Split, Knin i Kaštela. Iako temperature spadaju u kategoriju "vruće", ove vrijednosti su bitno niže nego u danima prije toga.

Jačanjem bure na Jadranu doći će do novog dotoka hladnijeg zraka nad naše područje pa će i do kraja aktualnog tjedna temperature zraka biti nože od prosjeka za dio godine.

Iako još nije kraj mjesec, jasno je da je ovogodišnji srpanj priredio pregršt vremenskih obrata, povremeno i jačih nevremena. Vrućine s kraja lipnja nisu se do sada ponovile, no sve je izvjesnije da ćemo u novi izraženi val vrućina ući već sljedeći tjedan.

Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Još samo ranije ujutro može biti promjenjive naoblake. Puhat će umjerena do jaka bura koja mjestimice može imati vrlo jake udare. Minimalne jutarnje temperature zraka bile će većinom od 16 do 25°C, a najviše dnevne od 26 do 31°C.

Subotu će obilježiti pretežno vedro vrijeme. Ujutro će biti slabe do umjerene bure, danju većinom slab jugozapadnjak. Jutro će biti svježije u odnosu na petak, većinom od 10 do 20°C. Najviše dnevne većinom od 25 do 30°C.

Nedjelja donosi nove nestabilnosti. Bit će promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja, a već ujutro na sjevernom Jadranu će biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Popodne i navečer bit će ih mjestimice u Dalmaciji, ponegdje će pasti preko 30 litara oborine po kvadratnom metru, no ponegdje će oborine biti skromne. Dan će obilježiti umjereno do jako jugo. Jutro će biti malo toplije, a najviše dnevne temperature većinom od 27 do 32°C.

Promjenjivo će biti još u ponedjeljak ujutro, potom će se vrijeme trajno stabilizirati. Dan za danom će biti toplije, a osobito od srijede očekuju se najviše dnevne temperature zraka preko 35 stupnjeva.