Kakav prometni nered na istoku Splita! Autobusi morali voziti unatrag zbog parkiranih automobila, intervenirala Pauk služba

Prvi dan ponovnog uspostavljanja autobusne linije broj 26 do posljednje stanice na Kamenu, kod Gradine, nije prošao bez problema. Zbog nepropisno parkiranih automobila koji su blokirali okretište, dva autobusa bila su prisiljena voziti unatrag prema Šinama, a na teren je morala izaći i Pauk služba.

Na probleme je upozorila Facebook stranica Mihovil Kamen, koja je objavila kratak osvrt na prvi dan prometovanja obnovljenom trasom.

Prema njihovim navodima, nepropisno parkirana vozila onemogućila su autobusima normalno okretanje na završnoj stanici, zbog čega su vozači morali manevrirati unatrag prema Šinama.

Situacija je zahtijevala i intervenciju Pauk službe, koja je uklonila automobile koji su ometali prometovanje autobusa.

- Šteta, nadamo se da se ovakve situacije više neće ponavljati - poručili su sa stranice Mihovil Kamen.

Ponovno uspostavljanje linije broj 26 do Gradine važna je vijest za stanovnike ovog dijela Splita, no već prvi dan pokazao je koliko je važno osigurati slobodan pristup autobusnom okretištu kako bi se javni prijevoz mogao odvijati nesmetano i sigurno.