Kakav pothvat mladog Šibenčanina! Ima tek 23 godine, a već je srušio šest europskih rekorda. Teo je podigao 835 kilograma i ispisao povijest hrvatskog powerliftinga

Dvadesettrogodišnji Šibenčanin Teo Kalogjera ostvario je jedan od najvećih rezultata hrvatskog powerliftinga. Na međunarodnom natjecanju XPC Powerlifting Pro League V u Poljskoj podigao je ukupno 835 kilograma, postavio šest europskih rekorda te osvojio prvo mjesto u svojoj težinskoj kategoriji i treće mjesto među svim muškim profesionalnim natjecateljima.

Hrvatski powerlifter Teo Kalogjera krajem rujna u Poljskoj je ostvario rezultat kojim je još jednom privukao pozornost međunarodne powerlifting scene. Na natjecanju XPC Powerlifting Pro League V, održanom od 25. do 27. rujna 2026. u poljskim Siedlcama, 23-godišnji Kalogjera nastupio je u kategoriji do 82,5 kilograma. Na službenom vaganju imao je 81,6 kilograma.

Powerlifting se sastoji od triju disciplina – čučnja, bench pressa i mrtvog dizanja – a najbolji uspješni pokušaj iz svake discipline zbraja se u ukupni rezultat, odnosno takozvani total.

Kalogjera je u čučnju podigao 315 kilograma, u bench pressu 220 kilograma, a u mrtvom dizanju 300 kilograma.

Zbroj tih triju rezultata donio mu je impresivan total od 835 kilograma.

Šest europskih rekorda na jednom natjecanju

Kalogjera je tim nastupom postavio čak šest XPC europskih rekorda. Njegov čučanj od 315 kilograma bio je novi europski rekord i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji. Isto je ostvario u bench pressu s 220 kilograma, kao i ukupnim rezultatom od 835 kilograma.

Drugim riječima, tri rezultata donijela su mu po dva europska rekorda – juniorski i seniorski – što ukupno čini šest novih europskih rekorda.

Podigao više od deset puta vlastitu tjelesnu masu

Možda najbolji pokazatelj veličine njegova rezultata jest usporedba s vlastitom tjelesnom masom. Kalogjera je na vaganju imao 81,6 kilograma, a kroz tri discipline ukupno je podigao 835 kilograma. To znači da je ostvario total približno 10,23 puta veći od vlastite tjelesne mase. Granica od deset puta vlastite tjelesne mase iznimno je rijetko dostignuće čak i među vrhunskim powerlifterima.

Prema dostupnim javnim bazama powerlifting rezultata, Kalogjera je ovim nastupom postao i prvi powerlifter s prostora Balkana koji je na službenom natjecanju ostvario total veći od deset puta vlastite tjelesne mase.

Najbolji hrvatski DOTS rezultat

U svojoj kategoriji do 82,5 kilograma Kalogjera je uvjerljivo osvojio prvo mjesto.

Na powerlifting natjecanjima postoji i način usporedbe sportaša različitih tjelesnih masa. Za to služi sustav bodovanja poznat kao DOTS.

Pojednostavljeno, DOTS uzima u obzir podignutu težinu u odnosu na tjelesnu masu natjecatelja. Tako se, primjerice, može uspoređivati rezultat natjecatelja od 80 kilograma s rezultatom sportaša teškog 100 ili 120 kilograma.

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Kalogjera je u Poljskoj ostvario 569,17 DOTS bodova. Prema dostupnim bazama rezultata, riječ je o najvećem zabilježenom DOTS rezultatu hrvatskog powerliftera, bez obzira na dobnu, težinsku ili spolnu kategoriju.

Taj rezultat donio mu je i treće mjesto u ukupnom Men's PRO poretku, u kojem su se međusobno uspoređivali svi muški profesionalni natjecatelji, bez obzira na tjelesnu masu.

Borba za sam vrh bila je iznimno tijesna. Od drugog mjesta dijelila su ga približno dva DOTS boda, dok mu je ukupna pobjeda izmaknula za svega oko tri boda.

Svjetski prvak još kao tinejdžer

Iako ima tek 23 godine, Kalogjera iza sebe već ima značajne rezultate na međunarodnoj sceni.

Još 2021. godine postao je IPF-ov svjetski prvak u klasičnom powerliftingu u tadašnjoj dobnoj kategoriji do 74 kilograma. Na Svjetskom prvenstvu ostvario je 220 kilograma u čučnju, 170 kilograma u bench pressu i 255 kilograma u mrtvom dizanju, za ukupni rezultat od 645 kilograma.

Pritom je postavio i tadašnje svjetske rekorde u bench pressu i ukupnom rezultatu u svojoj dobnoj kategoriji.

Samo pet godina poslije njegov natjecateljski total porastao je sa 645 na čak 835 kilograma – za gotovo 200 kilograma.

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Profesionalnu karijeru najvećim dijelom financira sam

Kalogjera je rodom iz Šibenika, a posljednje četiri godine živi i trenira u Zagrebu.

Danas svoju karijeru gradi kao samostalni sportaš u profesionalnim powerlifting ligama, izvan klupskog i natjecateljskog sustava Hrvatskog powerlifting saveza. Zbog takvog sportskog puta nema pristup institucionalnoj i financijskoj podršci koju sportaši mogu ostvariti kroz nacionalni savez i povezane sportske strukture.Troškove priprema, putovanja, smještaja, kotizacija i međunarodnih nastupa zato najvećim dijelom pokriva sam.

Unatoč međunarodnim rezultatima, svjetskim i europskim rekordima te plasmanima među najboljim profesionalnim natjecateljima, Kalogjera trenutačno nema stalnog sponzora koji bi financijski pratio njegovu karijeru.

Upravo zato rezultat iz Poljske dobiva dodatnu težinu. Sa samo 23 godine Kalogjera je na jednom natjecanju postavio šest europskih rekorda, ostvario total veći od deset puta vlastite tjelesne mase, zabilježio najbolji poznati hrvatski DOTS rezultat i završio među trojicom najboljih profesionalnih natjecatelja cijelog natjecanja.

Sve je to ostvario kao samostalni sportaš koji svoj put na međunarodnoj powerlifting sceni najvećim dijelom financira vlastitim sredstvima. Od svjetskog prvaka i svjetskog rekordera u tinejdžerskim godinama do europskih rekorda i profesionalne lige, Kalogjera sa samo 23 godine nastavlja graditi svoje ime na međunarodnoj sceni. Rezultat od 835 kilograma pokazuje koliko je velik iskorak napravio u samo nekoliko godina.