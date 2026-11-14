Kakav dan za Dalmaciju: Splićanka Lucija Bilobrk i Zadranin Ante Verunica prvaci Europe. U finalima srušili Poljakinju i Srbina

Fantastične vijesti stižu iz Skoplja! Dalmacija ima dvoje novih europskih prvaka u kickboxingu! Splićanka Lucija Bilobrk i Zadranin Ante Verunica osvojili su zlatne medalje na Europskom seniorskom prvenstvu, održanom u glavnom gradu Sjeverne Makedonije, i tako ostvarili još jedan veliki uspjeh hrvatskog sporta.

Vijest o dvama trijumfima objavio je Hrvatski kickboxing savez na svojoj službenoj Facebook stranici Crokickboxing.hr. Bilobrk je u finalu nadjačala predstavnicu Poljske, dok je Verunica u odlučujućoj borbi dominirao protiv srpskog reprezentativca. Oboje su pokazali da pripadaju samom vrhu europskog kickboxinga, a njihove zlatne medalje novi su razlog za ponos splitskog i zadarskog sporta.

Kraljica je opet kraljica! Lucija Bilobrk ponovno na europskom tronu

Za Luciju Bilobrk, članicu splitskog Kickboxing kluba Pit Bull, osvajanje velikih međunarodnih medalja već je postalo gotovo uobičajeno. Ipak, svaki novi naslov ima posebnu vrijednost, osobito kada dolazi u konkurenciji najboljih europskih borkinja.

U subotnjem finalu Bilobrk je svladala poljsku reprezentativku, a iz Hrvatskog kickboxing saveza njezinu su izvedbu opisali kao fantastičnu.

"Kraljica je opet kraljica! Lucija Bilobrk postala je prvakinja Europe. Fantastičnom izvedbom pobijedila je poljsku borkinju. Čestitke našoj Luci, svaka čast majstorice kickboxinga", poručili su iz Saveza.

Splićanka već godinama osvaja medalje na najzahtjevnijim međunarodnim natjecanjima. Među njezinim najvećim uspjesima posebno se ističu naslovi svjetske prvakinje, uključujući zlato osvojeno 2023. godine u portugalskoj Albufeiri.

Njezinu sportsku izvrsnost prepoznao je i Splitski savez športova, koji ju je proglasio najboljom sportašicom Splita za 2025. godinu. Tomu je prethodila još jedna iznimno uspješna sezona, tijekom koje je osvajala naslove u kickboxingu i savateu.

Nova europska titula zato nije samo još jedna medalja u njezinoj impresivnoj kolekciji, nego i potvrda kontinuiteta vrhunskih rezultata splitskog Pit Bulla.

Ante Verunica ostvario veliki san: Nakon pobjede nad dvostrukim svjetskim prvakom stiglo i europsko zlato!

Posebno emotivnu sportsku priču na ovom prvenstvu ispisao je Zadranin Ante Verunica, član Kickboxing kluba Pretorian, koji je do zlatne medalje morao proći iznimno zahtjevan put.

U polufinalu discipline low kick, u kategoriji iznad 91 kilograma, Verunica je pobijedio Turčina Kadira Yildirima, dvostrukog svjetskog prvaka koji ga je prethodno dvaput zaustavio u finalima svjetskih prvenstava. Bio je to jedan od najvažnijih trenutaka njegove karijere, posebno zbog činjenice da je protiv istog suparnika ranije doživio dva iznimno bolna poraza.

Ovoga puta Verunica je uspio preokrenuti priču. Nakon što je njegov protivnik imao prednost u prvoj rundi, hrvatski borac postupno je preuzeo inicijativu, a u završnoj je rundi pokazao iznimnu odlučnost i kvalitetu.

Pobjeda mu je donijela plasman u finale, ali Zadranin se nije zaustavio na osiguranom srebru. U subotu je svladao i srpskog reprezentativca te postao prvak Europe.

"Sjajno, ma briljantno! Ante Verunica prvak je Europe, zlato je oko vrata. U finalu je izdominirao srpskog borca. Čestitke Anti i njegovom treneru Mentoru Topalliju", objavio je Hrvatski kickboxing savez.

Zadarski policajac koji vrhunski sport usklađuje sa zahtjevnim poslom

Veruničina priča dodatno je zanimljiva zbog njegova profesionalnog poziva. Naime, riječ je o policijskom službeniku Interventne jedinice policije Policijske uprave zadarske, koji zahtjevan posao već godinama usklađuje s nastupima na velikim međunarodnim natjecanjima.

Upravo takav način života podrazumijeva iznimnu disciplinu, fizičku spremnost i svakodnevna odricanja. Unatoč brojnim sportskim uspjesima, uključujući srebrne medalje sa svjetskih prvenstava, naslov europskog prvaka imao je posebno značenje.

Velike zasluge za ovaj uspjeh pripadaju i njegovu treneru Mentoru Topalliju iz zadarskog Pretoriana. Njihova dugogodišnja suradnja u Skoplju je donijela rezultat kojem su težili, a posebno se pokazala važnom u taktički zahtjevnoj polufinalnoj borbi protiv Yildirima.

Split i Zadar ponovno pokazali snagu dalmatinskog kickboxinga

Dvije nove zlatne medalje još su jedna potvrda kvalitete rada dalmatinskih kickboxing klubova, koji posljednjih godina redovito daju osvajače europskih i svjetskih odličja.

Splitski Pit Bull i zadarski Pretorian među klubovima su čiji sportaši kontinuirano nastupaju na najvišoj međunarodnoj razini, a uspjesi Lucije Bilobrk i Ante Verunice pokazuju koliko je važan dugogodišnji rad njihovih trenera i stručnih timova.

Dalmacija tako iz Skoplja dobiva dvije velike sportske priče – o Splićanki koja ne prestaje osvajati naslove i Zadraninu koji je nakon velikih međunarodnih uspjeha konačno stigao i do europskog zlata.

Čestitke Luciji Bilobrk, Anti Verunici, njihovim trenerima i cijeloj hrvatskoj reprezentaciji!