"Kakav Beljo, Livaja je kralj HNL-a": Navijači oduševljeni nakon pobjede

Nogometaši Hajduka pobijedili su Istru 3:1 u posljednjoj utakmici 28. kola SuperSport HNL-a, koja je odigrana jučer na stadionu u Puli. Hajduk je do tri boda došao golovima Marka Livaje (23., 58. minuta) i Adriona Pajazitija (51.), dok je jedini pogodak za domaćina postigao Charles Agada (84.). Navijači Hajduka utakmicu su komentirali na društvenim mrežama.

U prvom planu bio je Livaja, koji je s dva pogotka izjednačio rekord Mije Caktaša kao najboljeg strijelca prvenstva otkako se igra Liga 10. Obojica su postigli po 90 pogodaka. Najveća zvijezda splitskog kluba u posljednje vrijeme igra u odličnoj formi – u zadnjih sedam ligaških utakmica postigao je šest od ukupno osam ovosezonskih pogodaka.

Već neko vrijeme raspravlja se o napadačima hrvatske reprezentacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a često se spominje i Dinamov napadač Dion Drena Beljo.

„Stožer i ja zadovoljni smo napadačima: Budimirom, Kramarićem, Matanovićem i Musom. Mjesto napadača je otvoreno, ali kako stvari stoje, to je to“, rekao je nedavno izbornik Zlatko Dalić.

Beljo je s 22 pogotka vodeći strijelac SHNL-a, a ukupno je zabio 28 golova u 38 ovosezonskih utakmica. Dok dio javnosti smatra da bi trebao biti na Dalićevu popisu, Hajdukovi navijači ističu Livaju.

„Pošto se Belju već neko vrijeme uporno gura u reprezentaciju, neka pogleda ova dva gola koja su Markova remek-djela. On takve nije dao ni na treningu, a kamoli na službenoj utakmici. Niti će ikad. Vrhunac njegove realizacije je ugurati loptu s crte u prazan gol nakon što ti ostalih deset igrača sve pripremi. I sad bi on trebao ići u Ameriku. Malo morgen“, jedan je od najlajkanijih komentara ispod objave kluba o pobjedi.

„Kako je nogomet lijep kad ga igra Marko Livaja“, „Kakav Beljo, Livaja je kralj HNL-a“, „Beljo jest zabio 22 gola, ali većinom iz neposredne blizine. Livaja je danas odigrao kao iz videoigre“, „Ćaća se vratio“, dodaju drugi.

Slični komentari pojavili su se i na Instagramu: „Jedna od najboljih utakmica u povijesti HNL-a“, „Livaja doktor“, „Pa ti drži Livaju na klupi“.

Podsjetimo, Livaja se oprostio od igranja za hrvatsku reprezentaciju u listopadu 2023. godine. Debitirao je 2018., a u 21 nastupu postigao je četiri pogotka. U lipnju 2023. napustio je pripreme reprezentacije uoči završnice Lige nacija nakon incidenta na treningu na riječkoj Rujevici.

Trening je bio nakratko prekinut nakon što je Livaja krenuo prema tribinama u verbalni sukob s dijelom publike koja ga je vrijeđala nakon tenzija na utakmicama Hajduka i Rijeke te nakon finala Kupa protiv Šibenika, odigranog na Rujevici.