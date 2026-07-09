Kadrovski potez Vlade izazvao pažnju: Smijenjeni, pa ponovno imenovani na čelo HBOR-a

Na zatvorenom dijelu 183. sjednice Vlade donesene su kadrovske odluke vezane uz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak (HBOR).

Vlada je razriješila predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Nadzornog odbora HBOR-a – dr. sc. Tomislava Ćorića, Antu Šušnjara, Natašu Mikuš Žigman, Davida Vlajčića, Mariju Vučković i Branka Bačića.

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Istodobno su donesena nova imenovanja. Za predsjednika Nadzornog odbora, koji je po položaju ministar financija, ponovno je imenovan dr. sc. Tomislav Ćorić. Zamjenikom predsjednika, koji je po položaju ministar nadležan za gospodarstvo, ponovno je imenovan Ante Šušnjar.

Za članove Nadzornog odbora imenovani su ministri po položaju: Nataša Mikuš Žigman, Oleg Butković, Tonči Glavina, David Vlajčić, Marija Vučković i Branko Bačić.