Kadrovske promjene u Banovini: Grad Split objavio natječaj za važnu pročelničku poziciju

Grad Split objavio je natječaj za imenovanje pročelnika Službe za razvoj grada, i to za jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme. Dokument je datiran 11. lipnja 2026. godine, a potpisuje ga gradonačelnik Tomislav Šuta. Prijave se, prema natječaju, dostavljaju u roku od osam dana od objave u Narodnim novinama, osobno na pisarnicu ili preporučenom pošiljkom na adresu Grada Splita.

U pratećem dokumentu Povjerenstva za provedbu natječaja navedeno je da je natječaj objavljen 19. lipnja 2026. godine. Rok za podnošenje prijava istječe 29. lipnja 2026. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šuta očito želi novo kadrovsko rješenje

Raspisivanje natječaja za pročelnika Službe za razvoj grada politički je zanimljivo jer se radi o službi koja ima važnu ulogu u strateškom razvoju Splita, pripremi projekata i korištenju europskih sredstava. Na čelnoj poziciji tog odjela trenutačno je Antonija Eremut Erceg, a potez nove gradske administracije sugerira da gradonačelnik Tomislav Šuta želi otvoriti prostor za novo kadrovsko rješenje u ovoj službi.

Natječaj je raspisan za službu koja se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Od kandidata se traže visoka stručna sprema odgovarajuće struke, najmanje pet godina radnog iskustva, državni ispit II. razine, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje upravnim tijelom.

Služba zadužena za razvoj, strategije i EU fondove

Prema opisu poslova, pročelnik Službe za razvoj grada organizira poslove pripreme, izrade i provedbe strateških odluka, planova i programa važnih za razvoj Splita. U nadležnosti te pozicije je i izrada opće Strategije razvoja te koordinacija cjelovitog procesa strateškog planiranja razvoja područja Grada Splita.

Posebno je naglašena uloga u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata, uključujući projekte financirane iz fondova Europske unije. Pročelnik koordinira rad gradskih upravnih odjela, trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Split osnivač, a prati i rad pravnih osoba uključenih u pripremu EU projekata i potporu poduzetništvu.

Plaća veća od četiri tisuće eura bruto, uvećana za staž

Rješenje o imenovanju pročelnika ili odluka o poništenju natječaja trebali bi biti doneseni u roku od 60 dana od isteka roka za prijavu. Rješenje o imenovanju dostavlja se javnom objavom na mrežnoj stranici Grada Splita.