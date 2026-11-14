Kadeti Splita napravili nešto što se rijetko viđa

Kadeti KK Splita učinili su gotovo nešto nemoguće. U sklopu 8. kola Jedinstvene lige regije jug na Gripama su svladali Zadar s 105:42.

Dva dalmatinska kluba rijetko kada imaju veliku koš-razliku, no rijetko kada Split pobijedi Zadar s velikom razlikom. Za rekordnu su prednost od 63 koša, pod vodstvom Jere Mrduljaša, za Split igrali Ćošković 22, Glavinić 3, Šimundić 3, Pivčević 4, Zekić 10, Slišković 10, Martinović 6, Maher 26, Perajica 9, Fonseca, Šerić 9 i Vulas 3.

Četiri kola prije kraja Splitovi su kadeti na prvom mjestu.