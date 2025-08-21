Kada su vidjela opasnu situaciju, dva muškarca odmah priskočila u pomoć: "Ljudskost još nije umrla"

Na Facebook stranici Split i okolo Splita objavljen je video koji je nastao u srijedu navečer u Splitu, a na njemu se može vidjeti prizor koji je šokirao prolaznike i vozače. Na snimci se vidi muškarac koji je iz zasad nepoznatog razloga sjeo na usko područje između dva prometna traka dok se uz njega odvijao gust promet.

Situacija je mogla završiti tragično, no ubrzo je reagirao vozač koji je zaustavio automobil i prišao muškarcu kako bi mu pomogao. Nekoliko trenutaka kasnije na mjestu se zaustavio i motorist koji je bez razmišljanja ostavio motor uz cestu i također krenuo pomoći. Njih dvojica su zajedničkim snagama podigli muškarca na noge i preveli ga preko ceste na sigurno.

Autor snimke uz video je napisao: „Još ima ljudi obazrivih jedan prema drugom“, a u komentarima su uslijedile brojne pohvale za human čin dvojice muškaraca.

– „Svi bi trebali biti takvi, a ne se čuditi dobrim djelima, nažalost sve se izokrenilo“ – napisao je jedan korisnik.

– „Nije sve izgubljeno, empatije još postoji, dečki kapa do poda“ – dodao je drugi.

– „Tribalo je pomoći, pa što god bilo. Bravo i svaka čast, Bog vas nagradio“ – samo su neki od komentara.

I dok su ljudi na snimci pokazali iznimnu humanost i hrabrost, dio komentatora kritizirao je autora videa koji nije priskočio u pomoć, već je odlučio samo snimati prizor.

Unatoč tome, poruka je jasna – humanost i empatija još uvijek postoje, a ova gesta dvojice muškaraca u Splitu najbolji je dokaz toga.

