"KADA SAM ČULA DIJAGNOZU, SVIJET MI SE OKRENUO" U Hrvatskoj 1.200 novih pacijentica godišnje, u Splitu ih operiraju oko 300

Pet karcinoma ženskog reprodukcijskog sustava i žene koje su se s njima suočile; upravo njihove priče, uz iskustva liječnika koji ih dijagnosticiraju i liječe bile su u središtu okruglog stola održanog na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split povodom Svjetskog dana ginekološke onkologije.

Karcinom vulve, rodnice, vrata maternice, sluznice maternice i jajnika bolesti su o kojima se još uvijek nedovoljno govori, iako prevencija, pravodobno prepoznavanje simptoma i rano otkrivanje kod dijela njih mogu imati presudnu ulogu. Za isti su stol zato sjeli ginekološki onkolozi, onkolozi, patolog, primarni ginekolog i psihologinja, zajedno s pacijenticama koje su prošle liječenje te predstavnicama udruga koje oboljelim ženama pružaju podršku.

Ovogodišnja međunarodna kampanja održava se pod sloganom "Support Not Stigma – Podrška, a ne stigma", a koliko su uz liječenje važni podrška i otvoren razgovor o bolesti možda najbolje pokazuju iskustva žena koje su svoje priče odlučile javno podijeliti.

"Otkrila sam ga opipom"

Jedna od njih je Ankica Božić-Kudrić, kojoj je prije pet i pol godina dijagnosticiran karcinom lijevog jajnika. Tek dvadesetak dana prije nego što je otkrila promjenu bila je na redovitoj kontroli.

"Otkrila sam ga opipom. Jednostavno sam, ležeći, napipala tvorbu koja se pokazala velikom pet centimetara. Mislilo se da je cista, međutim nažalost, nakon operacije ispostavilo se da je karcinom", ispričala je Ankica.

Danas drugim ženama šalje jednostavnu poruku, upoznajte svoje tijelo i ne ignorirajte promjene.

"Savjetujem svima da se opipavaju, ne samo dojke nego čitavo tijeloi to dok sui zdravi, a pogotovo kada primijete neku promjenu. Obavezno se javite svome liječniku. Nemojte imati tu stigmu nego otiđite trčeći. Hvala Bogu, nakon pet i pol godina dobro sam. Živa sam i želim živjeti dalje. Hvala liječnicima i svima koji su mi to omogućili", kazala je.

Njezina priča upozorava i na jedan od najvećih problema kod karcinoma jajnika. Zbog položaja jajnika u trbušnoj šupljini simptomi se često pojavljuju kasno i nespecifični su, a trenutačno ne postoji pouzdana metoda probira. U obradi sumnje na karcinom jajnika koriste se slikovne metode poput ultrazvuka i CT-a te tumorski marker CA 125, koji se koristi i u praćenju bolesti.

"Kada sam čula, svijet mi se okrenuo"

Drugačiji je bio put Mare Prgomet. Njoj je prvi znak za uzbunu bilo krvarenje koje se pojavilo u prosincu 2024. godine. Odmah se javila svojoj liječnici koja ju je uputila na daljnju obradu.

"Došla sam u bolnicu i ustanovljeno je da imam zadebljanje sluznice maternice te da moramo napraviti kiretažu. Nalaz je poslan na patologiju i nakon tri tjedna utvrđeno je da je zloćudan. Potom sam operirana, odstranjeni su mi maternica i oba jajnika", ispričala je.

Medicinski postupci jedno su no trenutak u kojem pacijentica čuje riječ karcinom nešto je sasvim drugo.

"Kada sam čula, svijet mi se okrenuo. To je šok koji čovjek ne može opisati dok ga sam ne doživi. Imala sam obitelj koja mi je bila podrška, djecu i muža, a moram spomenuti i doktora Odaka. Davao mi je snagu i ulijevao volju. Sve sam, srećom, lijepo prebrodila i danas sam vesela, sretna i zadovoljna", kazala je pacijentica Mara.

Upravo je krvarenje jedan od najvažnijih znakova na koje liječnici upozoravaju kada je riječ o karcinomu endometrija, odnosno sluznice maternice. Najčešće se javlja kao postmenopauzalno krvarenje iako se može pojaviti i ranije. Krvarenje samo po sebi ne znači da je riječ o malignoj bolesti, ali ga je potrebno istražiti i što ranije obaviti ginekološki pregled.

U Hrvatskoj oko 1.200 novih pacijentica godišnje

Da je medicina posljednjih godina napravila velik iskorak u liječenju ovih bolesti istaknuo je doc. Zdravko Odak, ginekološki onkolog.

"Medicina je jako napredovala, kako u kirurškom tako i u nekirurškom dijelu liječenja, u ovom tužnom dijelu. Danas se najčešći ginekološki karcinomi poput karcinoma endometrija gotovo isključivo operiraju minimalno invazivno odnosno laparoskopski, a imamo mogućnost i robotske kirurgije. Svaki zahvat je individualan, ne možemo reći da ćemo svaku pacijenticu operirati minimalno invazivno, ali nastojimo zahvat izvesti što poštednije za svaku pacijenticu", kazao je dr.Odak.

Prema podacima koje je iznio u Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira oko 1.200 novih pacijentica s ginekološkim tumorima dok ih se u Splitu operira oko 300.

Najčešći ginekološki karcinom je karcinom endometrija odnosno sluznice maternice. Dobra je okolnost, objašnjava dr.Odak što bolest često na sebe upozori simptomom koji je teško zanemariti.

"Najčešći simptom je abnormalno krvarenje i ono najčešće alarmira pacijentice da odu na pregled jer je vrlo dramatično kada primijetite krv. Kod karcinoma jajnika situacija je drugačija. Simptomi su nespecifični i zato se bolest često dijagnosticira u već uznapredovalim stadijima", pojasnio je.

Karcinom koji bi trebao biti preventabilan

Posebno mjesto među ovim bolestima zauzima karcinom vrata maternice.

"Karcinom vrata maternice zaista bi trebao biti u potpunosti preventabilan. Imamo metode probira, imamo cjepivo i nadam se da ćemo ga u budućnosti ipak puno rjeđe gledati", poručio je dr.Odak.

Prema edukativnim materijalima pripremljenima za obilježavanje Svjetskog dana ginekološke onkologije gotovo svi karcinomi vrata maternice povezani su s visokorizičnim tipovima HPV-a, osobito HPV-om 16 i 18.

Kao metoda probira koristi se citološka analiza brisa vrata maternice Papa-test, a upravo zato što promjene koje prethode karcinomu i rani stadiji najčešće ne izazivaju simptome naglašava se važnost redovitih ginekoloških pregleda.

Dijagnoza zadire u plodnost, majčinstvo i seksualnost

Ovogodišnje obilježavanje posebno je usmjereno na stigmu koja još prati ginekološke maligne bolesti. One, naime zadiru u izrazito intimna područja života žene: plodnost, majčinstvo i seksualnost zbog čega je o njima nerijetko teško govoriti upozorila je dr. Viviana Matulić, specijalistica ginekologije i porodništva na užoj specijalizaciji iz ginekološke onkologije i lokalna koordinatorica Svjetskog dana ginekološke onkologije u Splitu.

Kao jedan od primjera navela je pacijentice s karcinomom vrata maternice čija se bolest povezuje s HPV infekcijom zbog čega se neke od njih dodatno suočavaju sa stigmatizacijom.

U takvoj situaciji važan je i način na koji liječnik razgovara sa ženom kojoj je upravo priopćena teška dijagnoza.

"Definitivno joj treba dobra podrška. Trebamo zajedno osvijestiti što će se dalje događati, da prihvati tu dijagnozu i da nakon toga pozitivno krenemo u daljnje liječenje. Ona treba izaći s planom, treba znati što je sljedeće", kazala je dr. Matulić.

Upravo je povezivanje pacijentica i zdravstvenih djelatnika jedna od temeljnih ideja Svjetskog dana ginekološke onkologije. Europska mreža ENGAGe koja djeluje u sklopu Europskog društva za ginekološku onkologiju (ESGO), ustanovila je ovaj dan 2019. godine s ciljem uključivanja pacijentica, medicinskog osoblja i drugih organizacija u podizanje svijesti o ginekološkim karcinomima, važnosti redovitih pregleda i smanjenju stigme koja prati ove bolesti.

U nedjelju svi na Rivu

Na splitskom okruglom stolu sudjelovali su i predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode prof. Marko Mimica, zamjenik ravnatelja KBC-a Split i ginekološki onkolog dr. Marko Jukić, onkologinja prof. Branka Petrić Miše, patologinja doc. Sandra Zekić Tomaš, primarna ginekologinja dr. Leila Mitrović i psihologinja Karla Babić, dok su svoja iskustva uz Maru Prgomet i Ankicu Božić-Kudrić podijelile i pacijentice Marijana Gusić i Petra Dujmović.

Uz KBC Split, u obilježavanju sudjeluju i Udruga Caspera, Županijska liga protiv raka Split i Međunarodna udruga studenata medicine – CroMSIC. Poruka kojom se ovogodišnja kampanja vodi pritom je jednostavna: podrška, a ne stigma.

Obilježavanje Svjetskog dana ginekološke onkologije u Splitu se nastavlja u nedjelju, 20. rujna u 10 sati na Rivi gdje će u sklopu javnozdravstvene akcije građanima biti dostupni edukativni materijali i informacije o simptomima, prevenciji i važnosti ranog otkrivanja ovih bolesti.